Advertencia por altas temperaturas en Río Negro, Neuquén y 9 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia por altas temperaturas para la ciudad de Buenos Aires y once provincias, entre las que están tanto Neuquén como Río Negro. La zona afectada es la franja central del territorio nacional por temperaturas máximas de hasta 40°C. Más allá de nuestra región, el aviso rige para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Luis, San Juan y Santa Fe.

Antes del mediodía, seis de cada 10 estaciones meteorológicas de todo el país registraban temperaturas superiores a los 30 grados a las 11 de esta mañana, según el ranking que actualiza cada hora el Servicio Meteorológico Nacional.

La localidad que soportaba a esa hora los valores más altos era San Juan capital, con 34.2º, seguido por Santiago del Estero con 34 grados –pero con una sensación térmica de 38.4º- y la ciudad puntana de Villa Reynolds con 33.8º -y una térmica de 35.6º-.

El noreste de Neuquén y el norte de Río Negro presentan condiciones algo más favorables con parámetros meteorológicos de entre 36°C como máxima y 19°C como mínima.

El Sistema de Alerta Temprana del SMN indica que este nivel de advertencia implica que "se esperan fenómenos que pueden presentar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social".

La advertencia rige desde las 6 de la mañana del domingo hasta las 05:59 horas de mañana lunes.

Qué dice el pronóstico para hoy

• LOS VALLES: CÁLIDO. MIN: 15º C - MAX: 35° C. Algo o parcialmente nublado. No se descarta alguna tormenta dispersa hacia la noche. Viento del sudeste (10 a 45 km/h con ráfagas) rotando al sudoeste

• LOS LAGOS: CÁLIDO. MIN: 12º C - MAX: 30º C. Algo nublado a despejado. Viento del oeste con ráfagas (10 a 45 km/h).

• LA COSTA: CÁLIDO. MIN: 18° C - MAX: 32° C. Algo a parcialmente nublado . Período inestable.

• LÍNEA SUR: CÁLIDO. MIN: 15º C - MAX: 30° C. Soleado. Viento del sector sur con ráfagas rotando al este (10 a 50 km/h).

Recomendaciones frente a la ola de calor

Las recomendaciones frente a una ola de calor del SMN son varias. Para evitar sus efectos, recomienda aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada; no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 11 y las 17 horas); evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas; evitar comidas muy abundantes; ingerir verduras y frutas; reducir la actividad física; usar ropa ligera, holgada y de colores claros, sombrero, anteojos oscuros; permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Ante dolor de cabeza, vértigos, náuseas, confusión, convulsiones y pérdida de conciencia, piel enrojecida, caliente y seca, respiración y pulso débil, y elevada temperatura corporal (entre 41 y 42 grados centígrados), el organismo aconseja: “Trasladar al afectado a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo. Hacer que mantenga la cabeza un poco alta. Intentar refrescarlo, mojándole la ropa, aplicarle hielo en la cabeza, darle de beber agua fresca o un poco salada, y solicitar ayuda médica”.