Agencias de viajes de Neuquén y Río Negro asfixiadas por la peor crisis del sector

La industria turística es una de las más afectadas desde el estallido de la pandemia por coronavirus a comienzos del 2020. Con ventas casi nulas, horizontes indefinidos, reprogramaciones constantes, con cambios de ventas realizadas en el 2019 aún pendientes; con los enojos y frustraciones de sus clientes las agencias de viajes de Río Negro y Neuquén dieron a conocer la preocupante situación que atraviesan.

“Durante 15 meses las Agencias de viajes seguimos abonando el arancel anual de idoneidad, seguro de caución, Ingresos Brutos, ganancias, Comercio y muchos otros compromisos de los cuales no se nos eximió, sino todo lo contrario. Somos un sector que estamos acostumbrados a trabajar y antes un ambiente fluctuante, reacomodar y seguir, pero esta vez solicitamos se nos reconozca como sector en riesgo”, expresaron desde la Asociación de Agencias de Viajes de Neuquén y Alto Valle de Río Negro, que nuclea a más de 50 agencias de la región.

Los daños causados con los ingresos paralizados, por más de un año, no podrán repararse en el corto plazo, y se requerirá de planes estratégicos a futuro que permitan una paulatina recuperación de los actores, privados y estatales, de la llamada industria sin chimenea.

Para mostrar la situación que atraviesan, las agencias de viajes de la región, realizaron una encuesta con la finalidad de acercar información real y consistente sobre la situación actual.

Saben que algunas empresas cerraron y otras pusieron en suspenso su legajo, pero no pudieron llegar a un número real sobre esto. Relevaron que del 100 % de los encuestados, el 35% de las empresas levantaron su local a la calle y pasaron a la opción virtual, que está autorizada hasta fin de año.

Del 65% restante, el 67% tiene local alquilado, acrecentando más los costos, sin poseer ingresos. De la totalidad de las agencias encuestadas, el 25% están evaluando cerrar y el 68.4 % de los propietarios de empresas de viajes se encuentran realizando otra actividad para solventar gastos.

Argentina, mantiene sus fronteras cerradas para extranjeros, y sólo pueden ingresar con cupos limitados ciudadanos argentinos o residentes. En la última modificación que realizó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en cumplimiento de la Decisión Administrativa 683/2021, se aumentó el cupo diario de pasajeros que pueden ingresar al país del 24 de julio al 6 de agosto, pero después de esa fecha, reina la incertidumbre.

“Con habilitarnos los vuelos internacionales para los próximos 15 días, el panorama futuro es incierto. Entonces vender viajes en este contexto, sin saber si nos van a autorizar, o no, los vuelos es comprar a ciegas. Es complicado viajar al exterior”, dijo Clarisa Vermeulen de la Asociación, y aseguran que el sector necesita previsibilidad, porque esa es la clave para el turismo y es lo que más les cuesta tener.

En cuanto a fuentes de trabajo, el 38.6 % de las empresas de Neuquén y el Alto Valle, son atendidas por sus dueños, es decir, no tienen empleado y son el principal ingreso familiar. Durante la pandemia el 43.18% de las empresas de viajes realizó reducción de personal. Previo al COVID19 el 14% de las empresas tenían al menos 3 empleados, hoy de esa cantidad de empleados quedó solo un 2%.

La Asociación expresó que las ayudas económicas y financieras por parte de los organismos municipales, provinciales y nacionales no alcanzan para apalear tamaña crisis. Si bien el 73% de las empresas encuestadas recibieron alguna ayuda, el 41% de esas ayudas económicas fueron otorgadas para el pago parcial de sueldos de empleados (REPRO/ATP) y el 43% recibieron el APTUR a la cual, (salvo la edición actual) sólo podían acceder empresas sin empleados.

"Los propietarios no han recibido opciones económicas reales para hacer frente al resto de los costos comerciales y poder llevar un ingreso a su hogar. El 27 % de las empresas encuestadas, no recibió ninguna ayuda. El 22.7% de los propietarios no han podido acceder a préstamos bancarios y si bien casi el 50 % pudo acceder, muchos ya pasaron el periodo de gracia e inician los pagos, con casi 15 meses sin tener ingresos y sin tener un panorama favorable que nos de indicios de reactivación económica", expresaron.