Agresión sin respuesta

Fui agredido por una persona de Cervantes el 20 de octubre del año 2021. Han pasado ya varios meses y no he tenido respuesta. La policía (comisaría N°3) no me tomó la denuncia e insistió en llevarme al hospital en el patrullero. Estuve tres horas demorado cuando intenté hacer la denuncia.

Tampoco el fuero penal realizó acciones, nunca fue detenido mi agresor, y la denuncia nunca avanzó. Demandaré tanto al gobierno como a la Justicia de Río Negro por esta situación. He nacido en Roca, se me niegan mis derechos sucesorios. Contrataré un abogado/escribano penal o civil para defender mis derechos.

Eliminaré la causa civil, la internación compulsiva e insanía-incapacidad, en el juzgado número 11 en los tribunales ubicados en barrio Norte de Roca.

Vivo en un vecindario en el centro por más de tres años, sin parientes directos vivos, con un padre extranjero de Chile, naturalizado argentino y madre española, “por sangre” española y de la Unión Europea.

Saludos cordiales

Andrés Claudio Barra

Pasaporte XDC335.337

Cervantes