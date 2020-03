Agua podrida sigue bajando en Roca

Nosotros lo ayudamos. Ver Carta de Lectores del 6 de marzo en este diario: “Mientras las personas responsables seguimos buscando paleativos para esta pandemia, los inescrupulosos de siempre siguen derramando líquidos cloacales a la vereda y a la calle”.

Hoy a las 13 volvieron a surgir, como en ocasiones anteriores, del edificio de Sarmiento 1236 los pútridos elementos.

Fue infructuoso el pedido de un inspector municipal, haciendo entonces que continuaran efectuando el derrame sin que ninguna autoridad concurriera al llamado para impedir la continuación del surgimiento de las aguas podridas ni a comprobar el ya efectuado en curso.

Idéntica búsqueda de auxilio fue realizada ante personal de la comisaría 3ª (tres llamados atendidos por la cabo Parra). Dos llamados a la Unidad Regional 2ª de la Policía de la Provincia (atendió el oficial inspector Vergara). Llamadas al 911 (dos llamadas, sargento ayudante More), todos con resultado infructuoso porque afirmaron que no estábamos ante un delito y que no era de competencia policial.

A partir de las 15, por reclamo efectuado la señora fiscal de turno de la Justicia provincial rionegrina, Dra. J.Villa, efectuó reclamo a ARSA bajo el Nº 411727, sin que a las 20 del día en curso se constate intervención alguna.

Si seguimos así esperamos estar vivos en un futuro cercano para asistir a su condecoración con la medalla de oro que otorgan los virus a su sistema de control de pestes. “Abandonad toda esperanza los que habitáis en General Roca”.

Ester Beatriz Orabona

Odontóloga

