Ajax fundió el trofeo de su reciente título y lo repartió entre sus socios

Ajax, el club más importante de los Países Bajos, decidió "recompensar" la fidelidad de sus 42.000 socios obsequiándoles una estrella de oro obtenida de la fundición del trofeo de campeón de la reciente liga, según anunciaron hoy los dirigentes del club que tiene en su plantel a los argentinos Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez.

La particular decisión tiene por objeto "recompensar" a los socios del Ajax que durante la temporada no pudieron asistir a los estadios a causa de las restricciones sanitarias que rigen para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

"Nuestros socios podrán tener un pedacito del Ajax campeón", indicó el club a través de un comunicado, según consignó el periódico catalán Mundo Deportivo.

Piece of victory

Piece of history

Piece of Ajax



Literally. For you. 🎖#XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA