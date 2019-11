Al intendente saliente

Cipolletti

El gobierno nacional del señor Macri y usted terminan su mandato en menos de dos semanas, el primero considerado por la mayor parte del pueblo argentino el gobierno más inepto de la historia de nuestro país. Y a usted, la mayoría de los cipoleños lo ve de la misma forma.

Señor Tortoriello, estamos en época de transición, por lo tanto no tome medidas odiosas, sin consultar con las autoridades entrantes. Le pido como dirigente político y como cipoleño que lo que no hizo en cuatro años por picardía no pretenda hacerlo en dos semanas. Leo que usted ha publicado la expropiación de una toma y la intención de seguir con las demás… Le diré que para expropiar no solo vale la valuación fiscal, que a su solo arbitrio el Poder Ejecutivo provincial ha impuesto a los propietarios, eso es solo uno de los valores, deberíamos tener en cuenta el valor comercial de la tierra, la distancia que media entre el lugar y el centro, el valor panorámico y varios otros ítems que usted ha omitido.

Son vergonzosos los valores que la Municipalidad maneja. Tampoco usted ha dado respuesta al loteo que ya aceptó su antecesor; es más, gracias a las pocas respuestas que a dado en algunos casos se queda el Municipio hasta con el 70% de la tierra.

Creo que usted está violando el derecho a la propiedad. Y la pereza de cuatro años sin resolverlo es alarmante. Esto simplemente es para avisarle que de seguir obrando de esa manera judicializaré todas las medidas que arbitrariamente está tomando. Fundamentalmente en lo que se refiere a tierras.

Luciano Ricardo Roa

DNI 7.393.267