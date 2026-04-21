El pedido de River a AFA después de la polémica en el Superclásico

River pidió que no lo vuelva a dirigir Paletta en el VAR.

En River todavía sigue el fastidio por el arbitraje en el Superclásico contra Boca y, por esa razón, la dirigencia del club le hizo un pedido formal a la AFA.

En el Millonario solicitaron que Héctor Paletta, a cargo del VAR en el partido del domingo, no vuelva a dirigirlos en el mediano plazo.

La bronca de River es por una de las últimas jugadas del partido, en el que el árbitro Darío Herrera no cobró penal después de un empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta.

En el club de Núñez no apuntan contra el juez principal ya que consideran que la máxima responsabilidad era del árbitro a cargo del VAR, que no lo llamó para revisar la jugada.

🖥️ A PALETTA, NO



River pidió formalmente que el árbitro a cargo del VAR ante Boca, no lo dirija en el corto plazo. Desde AFA, dieron el OK.



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El señalamiento a Paletta no es nuevo y hace un tiempo se filtró que era hincha de Boca. De acuerdo al periodista Gustavo Yarroch, la AFA habría aceptado el pedido de River.

El audio del VAR no fue publicado y lo que se filtró es que Herrera no cobró penal porque consideró que el empujón de Blanco «no fue con la fuerza suficiente para derribar» a Martínez Quarta, que se «dejó caer cuando sintió el contacto».