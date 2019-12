Alberto Fernández confirmó a Ginés González García como Ministro de Salud

A sólo una semana de su asunción como presidente electo, Alberto Fernández ya confirmó su primera ficha en el gabinete. Ginés González García será el nuevo Ministro de Salud, en una designación que también marca el retorno de Salud a los ministerios, luego de que el gobierno de Mauricio Macri lo transformara en una Secretaría.

La confirmación la realizó el mismo Alberto Fernández durante la ceremonia en la que el sanitarista recibió un Doctorado Honoris Causa de la Facultad de Medicina de la UBA.

Allí, Fernández relató la charla en la que le propuso ser el flamante ministro: “Un día lo llamé a mi oficina y le dije: ‘Hice lo imposible para no tener que convocarte. Pero te necesito, Gines’. No yo, te necesita la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, que ha vuelto a recrudecer la tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender, Ginés. Vení y hacete cargo que vos todo lo sabés".

Vale recordar que Ginés fue el Ministro de Salud durante el gobierno de Néstor Kirchner, entre 2002 y 2007. Tras ocupar el puesto, fue designado como embajador de la República Argentina en Chile, cargo que desempeñó entre 2007 y 2015.

La extensa currícula de González García comenzó a escribirse en 1968, cuando se graduó de la Universidad Nacional de Córdoba como Médico Cirujano. Además, consiguió otros 4 títulos: Diplomado en Salud Pública con Especialización en Administración en Salud (UBA), Especialista en Salud Pública del Consejo de Médicos de Córdoba (en 1972), Médico Sanitarista de la Academia Nacional de Medicina (en 1995), y Magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y Fundación ISALUD (en 2001).