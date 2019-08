Alberto Fernández dijo que no se va a reunir con Macri y opinó sobre las medidas

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, habló tras la conferencia de prensa del presidente Mauricio Macri y confirmó que no se va a reunir con él porque "no tiene sentido". Al mismo tiempo, calificó de "tardías" las medidas económicas.

En una entrevista con El Destape Radio, Fernández dijo que no había escuchado los anuncios porque "estaba dando clases". Pese a ello ratificó que ayudará "en todo lo que está a mi alcance. El presidente lo que no entiende es que tiene que gobernar, y voy a ayudar a que gobierne. Pero que gobierne hasta el último día, eso es lo que quiero. Y la verdad no tiene sentido, si espera que me ponga de acuerdo va a ser muy difícil porque concibo otro país", aseguró.

"Pero entiendo que debe gobernar después de recibir el resultado electoral que tuvo. Y en eso voy a ayudar. Pero no tiene sentido que nos reunamos, porque no nos vamos a poner de acuerdo. No quiero ser partícipe de sus decisiones porque entonces a la Argentina ¿que opción le queda si todos pensamos lo mismo? Creo que tardíamente toma estas medidas", agregó.

Ahora @alferdez en @DerechoUBA dando la clase inaugural del segundo cuatrimestre 2019 de la cátedra “Teoría del delito y sistemas de la pena”. pic.twitter.com/b2QX0ZLj8g — Adrián Martín Rois (@AdrianRois) August 14, 2019

El candidato presidencial consideró que "el presidente intenta mover el consumo y no está mal. Pero en estos términos es muy peligroso. Disponerlo así puede generar lo que está ocurriendo".

"La impresión que tengo es que no está convencido de lo que está haciendo. Y por eso le sale mal, porque no cree en lo que está haciendo", opinó.

Por último dijo que "con estos niveles de dólares no se cuánto quedará de reservas. Hay que moverse con cuidado. Mis palabras tienen que llevar tranquilidad. Ya han intranquilizado mucho a los mercados diciendo que eramos Venezuela, de que queremos hacer cosas terribles que no quiere hacer ninguno de nosotros", concluyó.