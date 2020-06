Alberto Fernández en Villa la Angostura: la visita que también dejó duras críticas

La visita de Alberto Fernández a Villa la Angostura y el trato amistoso del gobernador Omar Gutiérrez dejó elogios en el entorno político, pero también surgieron críticas de opositores y resquemores en la propia coalición del Frente de Todos.

“No deja de sorprender, pero le reconozco a Gutiérrez la capacidad de mentir y de embaucar a desprevenidos que poco saben de lo que pasa en el interior de país”.

“A lo mejor las bellezas del Messidor, el paisaje neuquino y el aire fresco de la Patagonia llevan a algunos porteños a dejarse embaucar fácilmente”.

Ambas frases son del diputado nacional, Carlos “Beto” Vivero que publicó en su cuenta de Facebook. El legislador expresó su disgusto ante el retrato amigable que mostraron el gobernador Omar Gutiérrez y el presidente Alberto Fernández en el balcón del castillo histórico de Villa la Angostura.

“Soy parte del Frente de Todos, pero no me cuenten en falsas concertaciones. Y no me digan que hagamos silencio para no esmerilar”, argumentó Vivero.

Vivero detalló que no se siente representado por el proyecto de país que plantea el mandatario provincial, y se identificó con los intereses que expresa la expresidenta, Cristina Kirchner.

Vivero señaló que el objetivo de Gutiérrez tal vez sea una “lógica de pequeños emiratos”. Señaló que la provincia es “un estado fundido” con “cuentas desequilibradas y sin capacidad de respuesta a problemáticas urgentes”.

“Que la Pandemia nos mantenga unidos, pero no revueltos”, sentenció Vivero.

El diputado provincial, Andrés Blanco criticó el “pragmatismo sin límites” de Gutiérrez y el MPN. “Siempre oficialista se acomoda con cualquier gobierno que garantice los negocios de las petroleras”, manifestó Blanco.

El legislador ceramista calificó como abstractos los dichos del presidente Fernández. "Muchas palabras pero en la provincia de Vaca Muerta, donde las petroleras facturaron en los últimos 3 años 2 billones y medio de pesos, ni una palabra del impuesto a las grandes fortunas", dijo Blanco.

La concejal de Neuquén, Angélica Lagunas destacó que mientras en millones de hogares “no tienen qué comer y algunos reciben sólo un miserable "módulo alimentario", ellos están apurados para hacer el asado (chivito y cordero)”.