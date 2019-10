Alberto Fernández: "vamos a cuidar sus ahorros y sus depósitos en dólares"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, pidió hoy a los argentinos que "estén tranquilos" ya que si gana las elecciones el próximo domingo su gobierno va "a cuidar sus ahorros y sus depósitos en dólares".

Así lo hizo durante una entrevista a Futurock, al ser consultado sobre qué pasará el lunes con los mercados luego de conocerse el resultado electoral.

"Espero que tranquilo, entiendo que no debería pasar nada", respondió el ex jefe de Gabinete kirchnerista, y le pidió a los argentinos que "estén tranquilos, porque vamos a cuidar sus ahorros y sus depósitos en dólares".

"Los argentinos no tienen por qué estar nerviosos, les pido que estén confiados porque se van los que armaron este desastre", añadió.

Asimismo, el candidato presidencial peronista afirmó que "los argentinos están buscando ponerle punto final a este tiempo definitivamente. El desencanto es muy grande y se ha hecho mucho daño a los sectores más débiles"

En ese marco, Fernández aseveró que "los argentinos están tranquilos porque el domingo llegan las elecciones para expresar nuestro descontento en las urnas, y la esperanza se desató en todo el país", y remarcó que hay "una gran madurez social".

Al hacer una evaluación de sus recorridas de campaña, Fernández señaló que "es muy angustiante las cosas que te dicen al oído cuando vas a los barrios" y recordó especialmente a una jubilada, que lo "abrazó y me pidió que no los olvide porque no pueden más".

También arremetió contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), y dijo que "hizo un estrago en la economía argentina" y que "es responsable junto a Macri de lo que está pasando en la Argentina, pagó la campaña electoral más cara de la historia e hizo todo para que Macri vuelva a ser presidente".