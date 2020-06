Alejandro Casañas comparte historias que se transformaron en cuentos

En el norte neuquino el viento es un fiel compañero, sopla fuerte, y en su paso lleva y trae muchas cosas, pero también hace circular historias. Muchas de ellas fueron la fuente de inspiración de los cuentos que Alejandro Casañas reunió en “Historias que trajo el viento”, su primer libro editado que espera a que pase la cuarentena para, tal vez, poder ser presentado en sociedad.

“El libro llegó las últimas semanas de diciembre, con eso la presentación había que pasarla para el año que viene, y el año que viene, que es este año, y este año con la cuartentena se rompió todo”, contó el autor sobre la actualidad de su primer libro que se puede conseguir a través del sitio web de la editorial Caligrama o por Mercado Libre.

Son “sesenta y ocho cuentos que dejarán sin aliento al lector. Leer ‘Historias que trajo el viento’, es abrir un cofre de sorpresas que el viento, siempre el viento, ha dejado volar”, cuenta la contratapa del libro editado durante todo el 2019.

Casañas comenzó a escribir a los 16 años, después de algunas experiencias escolares que lo motivaron a hacerlo. Desde ese momento nunca paró. La escritura siempre convivió con sus otros intereses, pero recién el año pasado tomó la decisión de no dejar el pasar más tiempo sin que sus cuentos vieran la luz. Comenzó a buscar editorial y, en ese proceso dio con Caligrama que no sólo accedió a editar su material sino que decidió poner su sello en él.

“Historias que trajo el viento” reúne cuentos de muchos tipos, pero ninguno de ellos de ciencia ficción. “Muchos surgieron de historias que me han contado, que me han referido, como la gente sabe que escribo muchas veces me sugieren la historia”, contó el propio autor que agregó que hay cuentos “policiales, negros, alguno de filosofía y algunos con características de realismo mágico”. “A veces policiales, otros fantásticos, y siempre humanos hasta la médula, los relatos de Alejandro V. Casañas nunca rozan la indiferencia”, agregan desde el sello editorial sobre la obra del exfiscal.

Algunos de ellos tienen sede en el norte neuquino, donde Casañas vive hace más de 20 años, luego de dejar su Roca natal. Los hay de todas las épocas, incluso algunos se remontan a la última dictadura militar.

Muchos (cuentos) surgieron de historias que me han contado, que me han referido, como la gente sabe que escribo muchas veces me sugieren la historia” Alejandro Casañas

“A las fantasías de niño se sumaron las experiencias de viajes de juventud por el mundo, y luego la profesión de docente y funcionario judicial lo enfrentó a otra naturaleza: la humana, que el autor, acostumbrado a observar en silencio cuanto lo rodeaba, captó hasta la médula”, resume la editorial en la contratapa del libro que contiene casi siete decenas de cuentos, en general, cortos.

El viento seguirá trayendo historias y todavía quedan unas cuantas que ya trajo tiempo atrás. Después de esta primera experiencia, seguramente Casañas emprenderá alguna otra travesía literaria.

¿Quién es Alejandro Casañas?

Vive en la Patagonia argentina desde su nacimiento en 1960, en Roca. Residió en España desde 1980 a 1987.

Es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid (España), pero también es abogado por la Universidad Nacional del Comahue. Y lleva adelante el oficio de escritor desde que es adolescente

Actualmente reside en Chos Malal al norte de la provincia y ocupa sus días entre la escritura y su trabajo en la oficina judicial.