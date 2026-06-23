La energía del sol llega a más hogares rurales de Río Negro: resolver necesidades básicas y mejorar la calidad de vida

La energía acumulada durante el día permite continuar utilizando el servicio durante la noche o en jornadas nubladas. Archivo.

La electricidad no siempre llega por cables. En buena parte de la geografía rural de Río Negro, donde las distancias y las características del territorio dificultan la extensión de la red convencional, la energía llega a través de paneles solares que transforman la vida cotidiana de cientos de familias.

Planean instalar 2.500 sistemas solares y llevar luz segura a hogares rurales

Mientras en las ciudades encender una luz, cargar un teléfono o escuchar la radio son acciones habituales, en muchos parajes rurales esos gestos dependen de sistemas fotovoltaicos instalados especialmente para abastecer hogares alejados de los centros urbanos.

En ese escenario, la Provincia completó durante mayo el mantenimiento de 508 viviendas que ya cuentan con energía solar y avanza con el relevamiento de nuevos hogares que serán incorporados a una etapa que prevé la instalación de 2.500 sistemas fotovoltaicos domiciliarios.

La iniciativa está destinada a familias que viven en zonas donde la conexión a la red eléctrica resulta compleja o directamente inviable. Allí, la energía solar permite resolver necesidades básicas y mejorar las condiciones de vida sin depender de grandes obras de infraestructura.

Cómo son los kits para hogares aislados

Cada kit incluye paneles solares, baterías para almacenar energía, reguladores de carga y una instalación interior con luminarias LED de bajo consumo, interruptores, tomacorrientes y puertos USB para la carga de celulares. La energía acumulada durante el día permite continuar utilizando el servicio durante la noche o en jornadas nubladas.

Para quienes viven en el campo, contar con electricidad representa mucho más que una cuestión de confort. Significa poder mantenerse comunicados, iluminar los espacios de trabajo y estudio, y disponer de una fuente de energía segura para las actividades cotidianas.

El mantenimiento realizado durante las últimas semanas incluyó tareas de revisión, reparación y puesta a punto de los equipos ya instalados. La experiencia demuestra que el seguimiento técnico es tan importante como la colocación de los sistemas, ya que garantiza su funcionamiento y prolonga su vida útil.

Los equipos están diseñados para cubrir consumos básicos. Por eso, desde el programa recomiendan utilizarlos de manera responsable y evitar la conexión de artefactos de alta demanda energética, como estufas o pavas eléctricas, que exceden la capacidad para la que fueron concebidos.

En una provincia extensa y con poblaciones dispersas, la energía solar se consolidó en los últimos años como una herramienta para acercar servicios esenciales a comunidades alejadas. La nueva etapa busca ampliar ese alcance y seguir sumando hogares donde la electricidad, literalmente, depende del sol.