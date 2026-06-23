Ranking actualizado de plazos fijos: qué bancos pagan las tasas más altas antes del cobro del aguinaldo de junio 2026

Estos días son clave porque ya se acerca el cobro de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al mes de junio 2026 y quienes lo reciben ya están pensando cómo invertirlo. De acuerdo a esto, te contamos cómo quedó el ranking actualizados de los bancos que ofrecen las tasas más altas en plazos fijos.

Ranking de plazos fijos tradicionales

La tabla comparativa de tasas actualizada fue compartida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La misma se compone por los bancos que generan mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.

Si bien hay entidades nacionales identificadas como las más tradicionales por su alcance y por ser las más reconocidas, la lista también se compone de bancos provinciales o de ciudades.

El ranking este martes 23 de junio se posicionó de la siguiente manera:

Banco de la Nación Argentina: 19%

Banco BBVA: 18,75%

Banco Macro: 18,5%

Banco Hipotecario S.A: 18%

Banco Credicoop: 17,5%

ICBC: 17,2%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Banco Galicia: 15%

Banco Santander: 14,5%

Luego está el resto de las entidades que también informan la TNA de plazo fijo al BCRA, este ranking se compone así: