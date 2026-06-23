Ranking actualizado de plazos fijos: qué bancos pagan las tasas más altas antes del cobro del aguinaldo de junio 2026
Las entidades bancarias de Argentina ajustaron sus tasas nominales y como consecuencia, se actualizó el listado de aquellas que pagan más o menos. Mirá dónde te conviene ahorrar.
Estos días son clave porque ya se acerca el cobro de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al mes de junio 2026 y quienes lo reciben ya están pensando cómo invertirlo. De acuerdo a esto, te contamos cómo quedó el ranking actualizados de los bancos que ofrecen las tasas más altas en plazos fijos.
Ranking de plazos fijos tradicionales
La tabla comparativa de tasas actualizada fue compartida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La misma se compone por los bancos que generan mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.
Si bien hay entidades nacionales identificadas como las más tradicionales por su alcance y por ser las más reconocidas, la lista también se compone de bancos provinciales o de ciudades.
El ranking este martes 23 de junio se posicionó de la siguiente manera:
- Banco de la Nación Argentina: 19%
- Banco BBVA: 18,75%
- Banco Macro: 18,5%
- Banco Hipotecario S.A: 18%
- Banco Credicoop: 17,5%
- ICBC: 17,2%
- Banco Patagonia S.A.: 16%
- Banco Galicia: 15%
- Banco Santander: 14,5%
Luego está el resto de las entidades que también informan la TNA de plazo fijo al BCRA, este ranking se compone así:
- Crédito Regional Compañía Financiera S.A: 23%
- Banco VOII: 23%
- Banco Meridian: 23%
- Banco Masventas: 19%
- Banco CMF S.A: 22%
- Banco Bica S.A: 22%
- Reba Compañía Financiera S.A: 23%
- Banco del Sol S.A: 21%
- Bibank: 21%
- Banco Mariva: 21%
- Banco Tierra del Fuego: 19%
- Banco de la Provincia de Córdoba S.A: 20,75%
- Banco Dino S.A: 20%
- Banco Julio S.A: 19%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
- Banco de Comercio S.A: 19%
- Banco de Formosa S.A: 18,5%
- Banco del Chubut S.A: 18,5%
- Banco Comafi S.A: 17%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%
Comentarios