Inseguridad en Río Colorado: prisión efectiva para un hombre con cuarta reincidencia y varios delitos

El proceso judicial se resolvió mediante acuerdo pleno en una audiencia realizada en forma virtual, con intervención del Ministerio Público Fiscal y la defensa.

Un hombre de 33 años cumplirá una condena de prisión efectiva tras admitir su responsabilidad en una serie de hechos delictivos cometidos en Río Colorado. El imputado ya se encontraba detenido desde el 11 de junio y fue alcanzado por un acuerdo judicial que derivará en una pena única de nueve meses de prisión efectiva.

La resolución fue comunicada en el marco de una audiencia realizada este martes, en la que el acusado reconoció los hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal. La sentencia definitiva será dada a conocer este viernes a las 12:30 a través de la plataforma Zoom.

Acuerdo judicial y situación del imputado

De acuerdo con lo informado por la fiscalía, se solicitó la pena única de nueve meses de prisión efectiva, junto con las costas del proceso y la declaración de cuarta reincidencia del acusado, lo que agrava su situación penal.

El imputado renunció a los plazos procesales, por lo que la condena comenzará a cumplirse de manera inmediata una vez dictada la sentencia formal.

El caso fue impulsado por el fiscal Daniel Zornitta y el fiscal adjunto Matías Álvarez Reynolds, mientras que la defensa estuvo a cargo de la defensora penal Flavia Rojas, quien no presentó objeciones al acuerdo pleno alcanzado.

Una seguidilla de hechos violentos

Durante la audiencia se detalló que el acusado admitió haber intervenido en distintos hechos delictivos ocurridos en los últimos meses en Río Colorado.

En diciembre del año pasado, ingresó a la vivienda de un hombre de 82 años, donde intentó sustraer dinero y agredió a la víctima. Minutos después, cuando llegó personal de la comisaría 11, el imputado atacó a los efectivos con un arma blanca, se resistió a las órdenes y trató de escapar.

Ya en la dependencia policial, continuó con su conducta violenta, provocando lesiones a otros agentes durante su detención e ingreso a los calabozos.

En otro hecho, ocurrido en febrero de este año, intentó ingresar a una vivienda por el garaje. Fue advertido por el propietario y escapó, aunque fue detenido a pocos metros por personal policial alertado por la víctima. En la comisaría, volvió a agredir a efectivos, arrojando un balde al subcomisario e intentando golpearlo.

El tercer episodio registrado ocurrió el 27 de mayo, cuando se apoderó de un garrafón color gris, luego reconocido por el denunciante.

Calificación legal y resolución

El imputado reconoció ser autor de dos hechos de tentativa de robo simple, dos hechos de atentado a la autoridad agravado, dos hechos de lesiones leves agravadas por tratarse de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y lesiones leves en concurso real.

Tras escuchar la descripción del Ministerio Público Fiscal, la jueza interviniente consultó al acusado, quien ratificó su conformidad con los hechos, la calificación legal y la pena acordada.

Contexto de tensión social en Río Colorado

El avance de la causa se da en un contexto de fuerte tensión en la localidad, donde vecinos protagonizaron un estallido social manifestando su malestar por la reiteración de hechos delictivos en la zona.

La situación derivó en reclamos comunitarios por mayor seguridad y en la intervención de autoridades judiciales y fiscales, que unificaron las investigaciones y aceleraron los procedimientos ante la existencia de riesgos procesales.

Cabe recordar que otro imputado vinculado a los mismos hechos ya había sido condenado previamente mediante un acuerdo abreviado y se encuentra cumpliendo prisión efectiva.