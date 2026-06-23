La reacción de Piñón Fijo tras viralizarse una foto sin maquillaje de hace más de 30 años: «Ya no soy ese»

Una fotografía inédita de Fabián Gómez, el hombre detrás del personaje de Piñón Fijo, sorprendió a miles de usuarios en redes sociales durante el último fin de semana. La imagen, compartida por su hija Solcito en el marco de un emotivo homenaje por el Día del Padre, mostró al artista sin el maquillaje que lo acompañó durante más de tres décadas y rápidamente se volvió viral.

La publicación despertó una fuerte curiosidad entre sus seguidores, que por primera vez pudieron ver una postal familiar de quien construyó uno de los personajes infantiles más populares de la Argentina.

Sin embargo, lejos de mantenerse al margen de la conversación, fue el propio Piñón Fijo quien decidió intervenir para aclarar cómo surgió la publicación y cuál fue su reacción ante el inesperado revuelo.

Piñón Fijo explicó por qué permitió que se difundiera la foto

A través de un comentario que dejó fijado en el posteo de su hija, el artista explicó que la publicación fue consensuada y realizada en un contexto de afecto familiar.

«Gente querida, aclaro que esta publicación la hizo Solcito con mi autorización y con todo el amor que nos tenemos«, escribió.

Además, restó importancia a la exposición de aquella imagen tomada décadas atrás. «No me pareció tan grave mostrar una imagen de hace más de 30 años, ya no soy ese«, agregó con humor, dejando en claro que no tuvo inconvenientes en compartir una parte poco conocida de su historia personal.

Su respuesta a quienes lo criticaron

El fenómeno generó miles de reacciones y comentarios de todo tipo. Mientras muchos usuarios celebraron la publicación y destacaron el gesto familiar, otros cuestionaron la difusión de una imagen tan alejada de la figura pública que conocen.

Frente a eso, Gómez eligió responder con ironía y sin perder el tono cordial que lo caracteriza.

«A los que acompañan con amor, gracias; a los que acompañan con amor y no les gusta: perdón y gracias«, escribió.

Pero la frase que más repercusión generó fue la que dedicó a sus detractores: «A los odiadores seriales, cómprense una vida, pero no lo vuelvan a hacer en Temu«, lanzó entre risas.

Un cierre con saludo y guiño futbolero

Antes de terminar su mensaje, Piñón Fijo aprovechó la ocasión para saludar a todos los padres en su día y sumó una referencia futbolera que rápidamente fue celebrada por sus seguidores.

«Feliz día a todos los papis y vamo la Scaloneta«, concluyó.

De esta manera, el artista transformó una simple fotografía familiar en una oportunidad para mostrarse más cercano que nunca, revelando una faceta poco conocida de su vida lejos del maquillaje y del personaje que marcó a varias generaciones de argentinos.

Con información de Revista Gente