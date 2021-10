Alistan la megaobra de la colectora cloacal que beneficiará al Oeste de Neuquén

El presidente del EPAS, Mauro Millán, aseguró que finalizarán este mes la colocación de dos caños en un espacio de 30 metros de Fava y Leguizamón y quedará terminada la obra que está en ejecución hace un más de tres años.

Se trata de una mega conducción cloacal que está cotizada en unos 1.000 millones de pesos “si se tuviera que licitar hoy”, dijo.

Los trabajos que restan son la colocación de 2 caños de 800 mm y hacer las pruebas hidráulicas en noviembre. En diciembre la obra de conducción cloacal estará en funcionamiento, aseguró.

Cuando esté operativa, la colectora II cloacal oeste transportará el flujo de la zona servida con cloacas. Los barrios con permanentes desbordes por saturación del sistema, como Huiliches, San Lorenzo, Progreso, Hibepa y La Sirena normalizarán la conducción de sus desechos domiciliarios.

Así lo describieron el coordinador general del EPAS, Gustavo Hernández y Omar Cammertoni, gerente General de Ingeniería del ente provincial.

Millán aclaró que la mega troncal que baja desde los cañadones de la barda en el Gran Neuquén hasta el río Limay, optimizará el funcionamiento del sistema que actualmente tiene 82.000 conexiones en la ciudad.

Los que no tienen conexiones domiciliarias, deberán iniciar el proceso de conexión, con obras a cargo del municipio, del IPVU en el caso de los planes de viviendas sin cloacas, o de los desarrolladores privados, como en el caso de las urbanizaciones cerradas en Valentina sur.

“El EPAS no hace redes, los que hace redes son los municipios. El municipio podrá ejecutar redes y tendrá un nexo al cual conectarse a partir de ahora ; esto no estaba pasando. Había barrios donde el municipio podía hacer redes, pero no las hacía porque no tienen dónde conectarse”, especificó Millán.

La colectora cloacal del Oeste se licitó en más de 600 millones de pesos, tiene una extensión de más de 21 kilómetros desde el límite con Plottier en la zona noroeste de la ciudad capital - zona de Novella y Necochea, cruza en un trazado de gravedad por la vieja ruta 22 hasta el barrio La Sirena y Valentina (donde se hizo la planta de rebombeo) para finalizar los casi 9 kilómetros finales de impulsión hasta la planta de tratamiento en Tronador, en Confluencia rural.

“La obra es monstruosa; se licitó para trabajos por un plazo de casi dos años y medio pero hubo complejidades”, dijo Millán.

Dos datos 82.000 usuarios con cloacas tienen el servicio de Neuquén capital, con la obra, se descomprimirán las áreas con desbordes 98% de ejecución hasta la primera semana de octubre. Después serán las pruebas hidráulicas para entregar la obra.

Especificó que se encontraron con sectores viejos de agua en donde se mejoraron cañerías, o se cambiaron válvulas o viejos ductos de asbesto cemento por los de PVC.

Agregó que el 15 de octubre arrancan 4 los nexos a la colectora en Almafuerte, Hibepa, Lago Vielma y zona del Trébol para comenzar a derivar todo ese sector por la megacolectora.

“El objetivo de los nexos (que estarán listos en enero) es sacar líquido a parte de las colectoras existentes para que el sistema se organice, se derivará por la colectora 2 y se eliminarán hasta 2 rebombeos de los más de 30 que tiene el sector saturado, en el oeste”; dijo Hernández.

La obra fue cofinanciada por la provincia y el Enohsa. “Es el colector cloacal con mayor desarrollo que se ha hecho en la Patagonia, no existe otro de esa envergadura, con la complejidad de las interferencias que fuimos pasando, atraviesa toda la ciudad con sus servicios”, dijo Millán.

Agregó que la planta de tratamiento de Tronador está preparada para recibir más del flujo que actualmente tiene la ciudad, ya que el problema era la conducción porque el sistema estaba saturado y era insuficiente para los viejos tendidos.

Contra los rebalses

El EPAS indicó que, con la finalización de la colectora II del Oeste, se iniciaron obras complementarias en la zona de Valentina que permitirán troncales directas nuevas desde toda la zona de Valentina, La Sirena y Villa María hasta Tronador.

La planta Tronador tiene capacidad para tratar cloacas para una población de 350.000 habitantes, se informó. Ampliaron a 7 módulos y sumarían otros 2 más.

Mientras la colectora 2 solucionará el problema de saturación en los barrios del Oeste y centro de la ciudad, el recambio de cañerías viejas y las ampliaciones de servicio licitadas por unos 350 millones de pesos, duplicará la conducción cloacal en la cañería existente para que sectores sin servicio, desde la ruta hacia el río, se puedan conectar.

Se hizo un recambio de cañerías en Lanín y Saavedra. Amplían las colectoras en Valentina. (Yamil Regules)

Cammertoni acotó que estas 3 obras iniciaron en la zona de Lanín y Saavedra y estarán en ejecución entre 5 y 10 meses. Cañerías de colectoras máximas de 1000 metros cúbicos obsoletas que serán reemplazadas por nuevas de 1.300 mm; ó 900 mm a 1.100 y “esto duplica la capacidad de conducción, no sólo son 30 centímetros más de una nueva troncal”, sostuvo Hernández.

Millán agregó que “todo el sistema de la ciudad se descomprime y gana capacidad, aunque no estén conectadas entre sí, porque estas cañerías de Lanín se encuentran en Tronador, con la colectora que trae el material de casi 150.00 habitantes. Las mejorías se van a notar con al disminución de los rebalses constantes”.