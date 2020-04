Suspensiones, despidos, procedimientos preventivos de crisis, créditos, ahogo financiero. Algunas de las palabras más recurrentes hoy en el sector hidrocarburífero.



Tal vez se trate del rubro más golpeado de la economía, por muchos factores. La expansión del coronavirus paralizó toda la actividad y el consumo, por lo tanto sobra petróleo.

El golpe fue doble con la estrepitosa caída del precio del barril de petróleo que ayer ronda los 25 dólares.



Pero este escenario de crisis comenzó antes, a mediados del año pasado con del DNU del congelamiento. Toda la cadena siente el impacto, pero las pymes son las que más complicadas están en este contexto.



Las empresas de servicio no tienen solvencia financiera y ni siquiera pueden pagar los sueldos. Muchas no cuentan con capital para los haberes de abril.



El mes que viene, con este escenario, la situación se potenciará gravemente. Incluso los créditos que lanzó Nación para que el sector privado puedan pagar sueldos, no son atractivos para las pymes porque no tienen ingresos para pagarlos.

Aumentaron mucho las consultas de empresas para buscar una salida a la crisis que está atravesando el sector”. Ignacio Pujante, socio del estudio Pujante Hernaez Abogados.



“Son muy buenos créditos pero el problema es que no hay trabajo, no hay ingresos, no sabemos cuándo los vamos a poder pagar”, explicó el directo de una empresa regional de servicios.



Algunas operadoras comenzaron a “abrir el paraguas” y enviaron a varios de sus clientes un aviso de “fuerza mayor” ante la posibilidad de incumplir con los contratos. Algo que utilizaron las empresas cuando Nación prohibió las exportaciones de crudo a Chile.



La situación llevó a muchas empresas a consultar a estudios jurídicos especializados en la normativa vigente para conocer sus posibilidades ante la crisis.



Ignacio Pujante, es socio del estudio Pujante Hernaez Abogados, y destacó que las consultas crecieron exponencialmente y todas rondan sobre el mismo tema, cómo hacer frente a la crisis.



“Hay dos situaciones, la baja del precio del petróleo y la emergencia sanitaria por el Covid-19 hicieron que aumentaran muchísimo las consultas respecto a alternativas frente a crisis de empresas, como puede ser despidos, suspensiones, procedimiento preventivo de crisis, negociaciones con los trabajadores; consultas de posibilidades para superar la crisis”, explicó el abogado. El estudio Pujante Hernaez Abogados se especializa en el rubro hidrocarburífero.

Dato 15% es la tasa anual para las pymes que tomen el crédito del BPN. La tasa es 24%, pero con un subsidio del Iadep del 9%.



Otro caudal de consultas que surgieron a partir de la explosión de la pandemia es sobre las permanentes regulaciones que el Estado promueve desde distintos organismos.



Pujante explicó también impacta en las operadoras que están buscando distintas modalidades para adaptarse al escenario de crisis. “Veo un muy complejo para todo el año”, concluyó.

Los créditos son atractivos pero no saben cómo los van a pagar

El gobierno nacional y el BPN abrieron una línea de crédito accesible para que las empresas del sector privado puedan hacer frente al pago de salarios, especialmente del mes en curso.Sin embargo, muchas pymes creen que no va a poder ni siquiera pagar el crédito.



La principal razón es que no tienen ingresos porque la actividad está frenada.A esto se le suma que la reactivación de sector demanda más tiempo que otros rubros de la economía por lo cual muchas empresas están ante una encrucijada.



“Hay empresas que no pueden subsistir. Hubo otras crisis como en 2008-2009, que fue fuerte pero algo de actividad hubo y con estos procedimientos preventivos de crisis se pudo superar. Pero hoy, muchas empresas no pueden decir ‘pago el 70 por ciento del sueldo’, porque hoy pueden cero”, indicó Pujante.



Las compañías deberán buscar una solución junto a las operadoras porque los despidos y suspensiones fueron prohibidos por el gobierno nacional, por el lapso de 60 días. Las pequeñas firmas creen que no van a poder pagar el crédito si lo toman. Una alternativa, que se utilizó mucho en la crisis del 2001 fue el principio de “esfuerzos compartidos”.



Esta figura prevé, por la aplicación de la buena fe, que deben regir los contratos de ambas partes y compartir las pérdidas en partes proporcionales. En 2008, la Corte Suprema de la Nación confirmó este concepto en un fallo judicial.