Horacio Zeballos se coronó bicampeón de Roland Garros junto a Granollers

Este sábado, Horacio Zeballos se coronó bicampeón de Roland Garros. Junto al español Marcel Granollers, el argentino se quedó con el título en París por segundo año consecutivo.

En la final, la dupla número 1 del mundo derrotó al finlandés Heliovaara y al británico Patten por 6-4 y 6-2, para consagrarse campeones en el polvo de ladrillo francés. Además, cerraron una actuación perfecta, ya que en los seis partidos disputados no cedieron ningún set.

Bajo una intensa llovizna, la definición se jugó en la Philipp Chatrier con techo cerrado, que provocó que la cancha estuviera más lenta. En el primer set, la clave fue en el 3-3, donde la dupla argento-hispana quebró el servicio del rival.

Ya en el definitivo, los campeones aprovecharon la oportunidad de break que se les presentó en el inicio y dominaron durante toda la manga para cerrar con tranquilidad por 6-2 y demostrar que atraviesan el mejor momento de su carrera.

El festejo de la dupla tras ganar y arrasar en el polvo de ladrillo parisino.

Fue la sexta final de un Major que disputó la pareja. Con esta nueva coronación, lograron su tercer Grand Slam, luego de conseguir la corona en el US Open 2025. Esta alianza, que se formó en 2019, sigue logrando grandes resultados en el circuito ATP. Es el primer título de la temporada para ambos y el 16° como pareja.