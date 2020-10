Juani Álvarez recibió consejos de Gabriel Raies antes de su victoria en la tercera fecha del rallycross en Alta Gracia. Gentileza.

El día después de su primera victoria a nivel nacional, Juan I. Álvarez destacó que “me dio mucha bronca cuando se paró la final y porque sabía que podía ganar”, lo que después concretó en la tercera fecha de la RC2N que en circuito La Fortaleza de Oreste Berta, en Alta Gracia.

Apenas cuatro pruebas necesitó Juani Álvarez para ganar en el rallycross, que con una doble fecha regresó a la actividad después de cumplir la primera fecha en Concepción del Uruguay, antes de la pandemia de Coronavirus.

Si bien le ofrecieron saltar a la RC2, la división elite, acertadamente Álvarez decidió seguir en la RC2N, que se renovó con nuevos pilotos y autos, para conseguir más experiencia.

Álvarez reconoció que “gané algunas veces en la Monomarca Gol, pero en la división seniors no en la general, por eso no las tomaba en cuenta.En realidad, esta es la primera y en una categoría a nivel nacional”.

Aseguró que no fue una tarea sencilla y comentó que “cundo se paró la prueba con bandera roja me dio mucha bronca, porque iba para adelante y sabía que podía ganar. Luego, en el relanzamiento aproveché que Baldo se quedó y me fui solo adelante. Traté de ser rápido y prolijo hasta la vuelta joker, que la dejé para el final. Me pasó (Fernando)Álvarez Castellano, pero por tiempo me quedaba con el triunfo. Tuve presente que se clasificaba por tiempo”.

En relación con el Mitsubishi que alista elSchroeder Competición, destacó que “mejoró mucho, el auto era otro en relación con la primera fecha. Tiene clanes en la caja y blocantes en los diferenciales, se le puso control de largada.Fue un gran desafío aprender a usar todo eso en una sola fecha, pero lo fui logrando en cada manga”.

Álvarez hizo un buen trabajo en la final, que se definió por suma de tiempos. Gentileza.

Afirmó que “vamos a seguir con mucho más ganas. La próxima fecha se programó para el 15 de noviembre en el circuito de RíoCuarto, será decisivo sumar mucho para tener posibilidades de pelear por el título”.