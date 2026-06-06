El ex viceministro de Caputo puso en duda una fuerte recuperación económica: “No veo razones para ser demasiado optimista”

El ex viceministro de Economía, Joaquín Cottani, analizó el rumbo económico del Gobierno nacional y advirtió que no observa señales suficientes para esperar una recuperación sostenida de la actividad durante el segundo semestre del año.

Cottani, quien ocupó el cargo de viceministro durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei y fue reemplazado en junio de 2024 por José Luis Daza, sostuvo que la economía argentina continúa atravesando dificultades estructurales que limitan las posibilidades de crecimiento.

“Yo no veo razones para ser demasiado optimista sobre que el segundo semestre del año vaya a traer una recuperación económica”, afirmó en declaraciones radiales.

Según explicó, actualmente existe una “reactivación bipolar”, donde algunos sectores vinculados al acceso al financiamiento internacional muestran crecimiento, mientras que gran parte de la economía permanece estancada y con escasas perspectivas de expansión.

El economista señaló además que el Gobierno enfrenta el desafío de compatibilizar la desaceleración de la inflación con una mayor actividad económica.

“Hay un conflicto entre mantener la inflación baja y lograr la reactivación de la economía”, indicó, aunque reconoció que la disciplina fiscal y monetaria aplicada por la administración nacional contribuye a reducir las presiones inflacionarias.

En relación con el mercado cambiario, Cottani destacó el proceso de acumulación de reservas llevado adelante por el Banco Central, que ya superó los 10.000 millones de dólares en compras durante el año, y consideró que el Gobierno logró asegurar los recursos necesarios para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Respecto al dólar, sostuvo que es positivo que se produzca una depreciación gradual y ordenada de la moneda, sin sobresaltos cambiarios. Sin embargo, anticipó que durante el segundo semestre podría registrarse una mayor presión sobre el tipo de cambio debido a factores estacionales, una menor liquidación de divisas y un aumento en la demanda de dólares para ahorro.

A pesar de sus reparos sobre la actividad económica, Cottani reconoció que el Ejecutivo está administrando de manera adecuada un escenario complejo.

“El Gobierno está manejando con buen pulso una situación que sigue siendo difícil de transitar. Mantener el tipo de cambio sin una depreciación fuerte obliga a sostener una política monetaria muy restrictiva”, concluyó.

Con información de N.A