Ambientalistas de Neuquén se reúnen tras quedar fuera de la ley de emergencia hídrica

Las organizaciones ambientalistas movilizadas por la no contaminación de los ríos y lagos de la provincia de Neuquén se reúnen mañana, tras haber quedado afuera del comité provincial de la emergencia hídrica.

La ley que busca cuidar de contaminación los cursos de agua (3076) surgió tras el movimiento capitalino “Salvemos los Ríos” con el cierre de los balnearios por presencia por falta de sanidad.

La ley prevé que 4 integrantes de la sociedad civil integren el comité de 14 miembros, incluídos 2 diputados, funcionarios de la AIC, de Cohirco, de Recursos Hídricos, del EPAS, de Salud y defensa civil, entre otros.

El miércoles, la legislatura sancionó una resolución (1108) por mayoría que determinó que designarán a los 4 voceros por un mecanismo en el que llaman a postulantes individuales o a representantes de organizaciones con personería jurídica.

Quedó sin efecto, la modalidad de designación de cuatro representantes que eran presentados por las asambleas por el agua, en sus diferentes denominaciones en la cordillera, en el norte o en la confluencia.

“Hay varias alternativas, seguiremos reclamando la designación inmediata de personas de la sociedad civil mientras llevan a cabo este proceso, porque si no hay al menos 2 integrantes de la sociedad civil (que no sean funcionarios), el comité hídrico no puede funcionar, y hay compromisos asumidos con la comunidad preocupada por el medio ambiente”, sostuvo Santiago Herradón, de la asamblea socioambiental de Junín de los Andes.

“La comisión entendió, en su mayoría, que esta participación se tiene que dar ya en este año y darle un orden definitivo” a estos nombramientos que “eran por usos y costumbres”, enfatizó la diputada Lorena Abdala (MPN) tras indicar que la Legislatura realizará una convocatoria amplia y transparente a quienes quieren formar parte del diseño del plan estratégico sobre los cursos de agua de la provincia.