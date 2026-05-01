Luis Caputo celebró la entrada en vigencia del acuerdo UE-Mercosur y destacó su “valor estratégico” para Argentina

En el marco del Día del Trabajador, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la entrada en funcionamiento del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, al que definió como “un activo de enorme valor estratégico” para la Argentina.

Luis Caputo celebró el acuerdo UE-Mercosur

A través de un mensaje en la red social X, el funcionario destacó el peso del vínculo comercial con el bloque europeo, al señalar que la UE es el destino de una de cada cuatro empresas exportadoras argentinas y el segundo destino de exportación del país, con un flujo comercial de bienes cercano a los 9.000 millones de dólares.

Caputo remarcó además que, a partir del acuerdo, se proyecta un crecimiento significativo de las exportaciones nacionales hacia Europa: un aumento del 76% en los primeros cinco años y del 122% a una década.

Según explicó, este impulso estaría motorizado tanto por el incremento de las exportaciones agroindustriales —con subas del 15% en rubros como carnes, pesca y economías regionales como maní, vinos y cítricos— como por el crecimiento de las exportaciones industriales, que podrían expandirse un 30%, especialmente en autopartes, insumos químicos y petroquímicos, entre otros.

El ministro también destacó el potencial de los sectores emergentes, como la energía, el cobre y el litio, que podrían convertirse en los principales motores del crecimiento exportador en el mediano plazo.

En materia de inversiones, Caputo subrayó que el acuerdo favorecerá el ingreso de Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de Europa. En ese sentido, mencionó antecedentes de países que firmaron tratados de libre comercio con la UE, como Chile, México y Colombia, donde los stocks de inversión europea crecieron de manera significativa en las últimas décadas.

Actualmente, la UE es la segunda fuente global de IED y la principal en Argentina, con un stock estimado en 75.000 millones de dólares, lo que representa cerca del 40% del total de inversiones extranjeras en el país.

En cuanto al alcance del acuerdo, el titular del Palacio de Hacienda indicó que la UE otorgó concesiones arancelarias a unos 7.000 productos, liberalizando el 92% de las importaciones del Mercosur —un 74% de forma inmediata y el resto en un plazo de hasta 10 años—. Esto implica que el 99% de las exportaciones agrícolas argentinas al bloque europeo se verán beneficiadas, en un contexto donde los aranceles promedio en ese mercado alcanzan el 12,6%.

Finalmente, Caputo sostuvo que el acuerdo establece un marco regulatorio “claro y previsible”, que facilitará la toma de decisiones de inversión y abrirá nuevas oportunidades de negocios para el país. El mensaje concluyó con felicitaciones al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y al canciller, Pablo Quirno, por su trabajo en la concreción del entendimiento.