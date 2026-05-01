Real Madrid quiere prestar a Mastantuono y River se ilusiona con su regreso

El argentino no es titular hace tres meses y está con un pie afuera del equipo español.

Franco Mastantuono atraviesa un presente complicado en el Real Madrid. El futbolista de 18 años ha sumado muy pocos minutos en los últimos partidos del Merengue y no es titular desde el 1° de febrero.

La poca participación en el equipo de Arbeloa le hizo perder terreno en la consideración de Lionel Scaloni, pensando en la lista definitiva para la próxima Copa del Mundo. Desde su llegada al futbol español, el argentino disputó 1265 minutos repartidos en 30 encuentros y solo pudo convertir tres goles y repartir una asistencia.

Por eso, desde la directiva comandada por Florentino Pérez analizan cuál será el futuro del ex River, que costó 45 millones de euros. Según reveló el diario AS, hay grandes chances que el delantero salga a préstamo en el próximo mercado de pases.

En el club blanco desean que Mastantuono crezca como futbolista y sume minutos en el futbol europeo. Aunque hay temor de que tampoco se afiance en otro equipo y termine perdiendo su nivel y confianza.

En los últimos días, Chacho Coudet fue consultado sobre el tema y dejó abierta la posibilidad de un regreso a River: «Acá lo esperamos con los brazos abiertos«. También analizó la situación del juvenil: “Es un fútbol diferente. Enfrenta una competencia interna difícil con jugadores de perfil similar como Brahim Díaz o Arda Guler».

Un regreso al Millonario está muy lejos de ser posible, ya que en el Real Madrid quieren que continúe su carrera en el Viejo Continente y varios clubes lo tienen en carpeta. Por lo tanto, Mastantuono tratará de cerrar en cancha una muy mala temporada del Real Madrid, que no consiguió ningún título y quedó muy lejos de las aspiraciones.

El gran objetivo para el atacante será meterse en la convocatoria final de la Selección Argentina para el Mundial. El panorama es difícil, ya que tiene una fuerte competencia en su sector y corre de atrás por sus pocos minutos en España.