Aníbal Fernández dijo que Carreras jamás le pidió fuerzas federales para Bariloche

"No es un libertinaje en el que las fuerzas (federales) se puedan meter en las provincias. La provincia tiene el poder de policía que le pertenece". De esta forma, el ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, se refirió a las declaraciones de la gobernadora Arabela Carreras que, ayer por la mañana, aseguró que en una comunicación telefónica le había solicitado al funcionario nacional el envío de fuerzas federales.

En diálogo con RÍO NEGRO, Fernández dijo que la gobernadora le explicó "lo que estaba sucediendo, me hizo saber que entendía que había elementos de terrorismo y que los iba a denunciar. Fue una excelente charla, pero no me pidió que envíe fuerzas federales y me entero de esto por los medios".

Relató también que, horas más tarde, recibió a los representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) a quienes "exhortó" a sentarse en una mesa de diálogo. "No hay otra forma. No se cuántos son pero si hay más de 150 comunidades que han encontrado una salida, ¿por qué no pueden encontrarla las que faltan? Es un esfuerzo grande sentarse a hablar y soy especialista en esto", destacó.

"He intentado hablar con el doctor (Ricardo) Calcagno siete veces", contó en alusión al juez provincial. "No me atendió. Le mandé mensajes de texto por las dudas, para que le quede", añadió.

En relación a la polémica por el pedido de envío de fuerzas federales, insistió en que Carreras "nunca lo pidió. Me contó lo que iba a hacer. Ni siquiera opiné (sobre la denuncia por terrorismo) pero ella entiende que hay elementos suficientes. No tengo por qué meterme".

Recordó que "la ley de Seguridad Interior no deja que las fuerzas federales se metan en las provincia, según se les antoje. Lo define un Consejo de Seguridad y no es tema simple. Debemos ser cuidadosos".

Agregó que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su acordada, reconoce que el poder de policía local le pertenece a los gobiernos locales. Tiene muchos años de jurisprudencia pacífica que no ha cambiado". Y aseguró que se evaluará "llegado el caso de una denuncia de algún elemento que lo justifique".

Por último, Fernández consideró "hay que encontrar una alternativa. No hay otra forma. Hay que encontrar una salida como ya lo han hecho otras comunidades".