Aníbal Fernández: “Redacto muy bien, no vi nada de lo que me dijeron y no me arrepiento”

“Redacto muy bien, no vi nada de lo que me dijeron y no me arrepiento”, señaló el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, al referirse al escándalo que generó su mensaje hacia el humorista gráfico Nik.

“Hice lo de siempre, hablé con claridad y redacto muy bien. No manejo datos de ciudadanos”, señaló, para volver a rechazar que la alusión al colegio ORT, al que acuden las hijas del humorista, fuera fruto de un trabajo de seguimiento o inteligencia. “Hay millones de dibujos de él que dicen ORT. No hice referencia a los hijos. Lo hice llamar por mi vocero, no tengo un tema personal con él”, insistió.

Más temprano, Fernández había asegurado: “Dije lo que me parecía respecto de las subvenciones. No hay agravio, no hay ningún insulto a nadie en particular. Nik vive agraviándonos”, afirmó el funcionario nacional.

“Es obligatorio aclarar el tema de lo que se pensó que sería una amenaza. Yo jamás me metería con los hijos de nadie. Si él lo tomó así, si se sintió así, le pido disculpas de manera honesta”, agregó en declaraciones a TN e indicó además que no se le caen “los anillos” por pedir perdón. “Un caballero pide disculpas”, añadió el ministro.

“No es la primera vez que debatimos con Nik. Me ha insultado varias veces. Yo no lo agravio, pero él sí lo ha hecho varias veces”, dijo Fernández.