Aníbal Fernández: "No me quieren en el Gobierno, alguien me baja el pulgar"

Aníbal Fernández, actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

“No me quieren en el Gobierno. No quieren que esté en el Gabinete. Ya lo tengo en claro y entonces miro para el costado”, señaló el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, al referirse a los rumores de su desembarco al Gobierno Nacional.

“No espero ni dejo de esperar un ingreso al Gabinete. Yo quiero ayudar (...) No tengo otro interés. Ya fui todo en este país. Fui ministro de lnterior nada menos que de Néstor Kirchner. ¿Quién me saca lo bailado?”, señaló en declaraciones a radio Rivadavia.

Además, indicó: “Alberto es mi amigo. Lo quiero ayudar y que le vaya bien. Pero si él tiene otros mejores amigos, le irá mejor”.

“Tengo en claro que alguien me baja el pulgar y creo saber quien es. Entonces no discuto mas el tema”, añadió.

Consultado sobre si la vicepresidente Cristina Fernández fue la que le bajó el pulgar, Fernández respondió: “Cristina no. Cristina nunca. Cristina si no quiere que esté, te llama y te dice ′ Aníbal te agradezco lo que hiciste conmigo, pero en este momento no corresponde que estés".

Para el exfuncionario actualmente el Presidente “trabaja demasiado solo”.

De esta manera el actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) dijo que su foco está puesto en “arreglar la situación de Río Turbio" y “dejarle todo ordenado al Presidente”.