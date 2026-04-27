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Avena horneada con cacao y frutos rojos: la receta saludable que reemplaza al desayuno tradicional

Fácil de preparar y con ingredientes naturales, esta opción se volvió tendencia por su alto aporte de fibra, energía y saciedad.

Redacción

Por Redacción

Avena horneada con frutas frescas. Imagen ilustrativa.

Avena horneada con frutas frescas. Imagen ilustrativa.

La avena horneada se posiciona como una alternativa cada vez más elegida para desayunos y meriendas saludables. Esta versión con cacao y frutos rojos combina ingredientes simples pero altamente nutritivos: la avena aporta fibra y saciedad, el cacao suma antioxidantes y los frutos rojos incorporan vitaminas y un toque fresco que equilibra el sabor.

El resultado es una preparación húmeda, suave y con un perfil dulce natural que se adapta a distintos gustos.

Ingredientes

  • 1 taza de avena arrollada
  • 1 huevo
  • 1 taza de leche o bebida vegetal
  • 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 a 2 cucharadas de miel, azúcar mascabo o endulzante a gusto
  • ½ taza de frutos rojos (frutillas, arándanos, frambuesas o mix)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Pizca de sal

Preparación

  • Precalentar el horno a 180 °C.
  • En un bowl, mezclar la avena con el cacao, el polvo de hornear y la pizca de sal.
  • Incorporar el huevo, la leche y el endulzante elegido. Mezclar hasta integrar bien todos los ingredientes.
  • Agregar la esencia de vainilla y parte de los frutos rojos.
  • Verter la preparación en una fuente pequeña apta para horno previamente engrasada o con papel manteca.
  • Distribuir por encima el resto de los frutos rojos.
  • Hornear entre 20 y 30 minutos, hasta que la superficie esté firme y ligeramente dorada.
  • Dejar entibiar antes de servir.

Sugerencias

  • Puede consumirse tibia o fría.
  • Admite agregados como nueces, chips de chocolate amargo o banana.
  • Es ideal para preparar con anticipación y conservar en heladera durante varios días.

Una receta simple, versátil y con ingredientes accesibles que se adapta tanto a desayunos como a meriendas saludables.


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Cómo hacer

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frutos rojos

Saludable

La avena horneada se posiciona como una alternativa cada vez más elegida para desayunos y meriendas saludables. Esta versión con cacao y frutos rojos combina ingredientes simples pero altamente nutritivos: la avena aporta fibra y saciedad, el cacao suma antioxidantes y los frutos rojos incorporan vitaminas y un toque fresco que equilibra el sabor.

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