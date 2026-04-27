Avena horneada con cacao y frutos rojos: la receta saludable que reemplaza al desayuno tradicional

La avena horneada se posiciona como una alternativa cada vez más elegida para desayunos y meriendas saludables. Esta versión con cacao y frutos rojos combina ingredientes simples pero altamente nutritivos: la avena aporta fibra y saciedad, el cacao suma antioxidantes y los frutos rojos incorporan vitaminas y un toque fresco que equilibra el sabor.

El resultado es una preparación húmeda, suave y con un perfil dulce natural que se adapta a distintos gustos.

Ingredientes

1 taza de avena arrollada

1 huevo

1 taza de leche o bebida vegetal

2 cucharadas de cacao amargo en polvo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 a 2 cucharadas de miel, azúcar mascabo o endulzante a gusto

½ taza de frutos rojos (frutillas, arándanos, frambuesas o mix)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Pizca de sal

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C.

En un bowl, mezclar la avena con el cacao, el polvo de hornear y la pizca de sal.

Incorporar el huevo, la leche y el endulzante elegido. Mezclar hasta integrar bien todos los ingredientes.

Agregar la esencia de vainilla y parte de los frutos rojos.

Verter la preparación en una fuente pequeña apta para horno previamente engrasada o con papel manteca.

Distribuir por encima el resto de los frutos rojos.

Hornear entre 20 y 30 minutos, hasta que la superficie esté firme y ligeramente dorada.

Dejar entibiar antes de servir.

Sugerencias

Puede consumirse tibia o fría.

Admite agregados como nueces, chips de chocolate amargo o banana.

Es ideal para preparar con anticipación y conservar en heladera durante varios días.

Una receta simple, versátil y con ingredientes accesibles que se adapta tanto a desayunos como a meriendas saludables.