Avena horneada con cacao y frutos rojos: la receta saludable que reemplaza al desayuno tradicional
Fácil de preparar y con ingredientes naturales, esta opción se volvió tendencia por su alto aporte de fibra, energía y saciedad.
La avena horneada se posiciona como una alternativa cada vez más elegida para desayunos y meriendas saludables. Esta versión con cacao y frutos rojos combina ingredientes simples pero altamente nutritivos: la avena aporta fibra y saciedad, el cacao suma antioxidantes y los frutos rojos incorporan vitaminas y un toque fresco que equilibra el sabor.
El resultado es una preparación húmeda, suave y con un perfil dulce natural que se adapta a distintos gustos.
Ingredientes
- 1 taza de avena arrollada
- 1 huevo
- 1 taza de leche o bebida vegetal
- 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 a 2 cucharadas de miel, azúcar mascabo o endulzante a gusto
- ½ taza de frutos rojos (frutillas, arándanos, frambuesas o mix)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Pizca de sal
Preparación
- Precalentar el horno a 180 °C.
- En un bowl, mezclar la avena con el cacao, el polvo de hornear y la pizca de sal.
- Incorporar el huevo, la leche y el endulzante elegido. Mezclar hasta integrar bien todos los ingredientes.
- Agregar la esencia de vainilla y parte de los frutos rojos.
- Verter la preparación en una fuente pequeña apta para horno previamente engrasada o con papel manteca.
- Distribuir por encima el resto de los frutos rojos.
- Hornear entre 20 y 30 minutos, hasta que la superficie esté firme y ligeramente dorada.
- Dejar entibiar antes de servir.
Sugerencias
- Puede consumirse tibia o fría.
- Admite agregados como nueces, chips de chocolate amargo o banana.
- Es ideal para preparar con anticipación y conservar en heladera durante varios días.
Una receta simple, versátil y con ingredientes accesibles que se adapta tanto a desayunos como a meriendas saludables.
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