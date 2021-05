Animate a hacer estas súper pepas de limón

Ingredientes

Para la masa:

- 350 g harina 0000

- 1 cda. polvo de hornear

- 1 cdita. sal

- 2 huevos

- 75 g aceite

- 150 g azúcar

- ralladura de 1 limón

- 1 cdita. esencia de vainilla

Para el relleno:

- 100 g manteca

- 80 cc jugo de limón

- 100 g azúcar

- 2 yemas

- 1 huevo

Satisfacción asegurada.

Preparación

En un bol colocar los huevos, el aceite, el azúcar, la ralladura y la vainilla y batir hasta integrar. Agregar la harina tamizada con el polvo de hornear y la sal. Integrar amasando lo menos posible. Dejar reposar en la heladera envuelta en film por 30 minutos.

Para formar las pepas, hacer bolitas con la masa. Colocar las masitas sobre una placa enmantecada (dejar espacio entre una y otra porque crecen en el horno). Hacer un hueco en el centro y colocar el relleno con una cucharita o con manga. Hornear a 180° C por 10-15 minutos aproximadamente.

Para el relleno, mezclar todos los ingredientes menos la manteca y llevar a baño maría. Revolver constantemente hasta que la preparación espese y alcancé los 80° o hasta que nape la cuchara. Es importante que la preparación no supere los 85º C. Para saber que está en su punto, no es necesario un termómetro (si lo tienen, mejor!). Colocar una cuchara en la preparación, retirar y hacer una línea horizontal en la cuchara. Si la crema no se vuelve a unir, quiere decir que ya está. Este punto se llama punto de napa. Una vez alcanzado el punto, retirar del baño maría y agregar la manteca fría cortada en cubos. Revolver bien hasta integrar. Dejar enfríar en la heladera con papel film en contacto.

Una vez fría, pasar a una manga, rellenar las galletitas y cocinar. Yo les volví agregar más crema cuando salieron del horno, igual es opcional. Terminar con hilos de chocolate blanco o glasé. Las hice bien grandes (8 cm de diámetro cocidas) y me salieron 18 unidades.