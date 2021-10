Aniversario de Villa El Chocón: La cultura, parte fundamental de la memoria colectiva

Por Oscar Sarhan

Con el objetivo de continuar trazando un puente entre el pasado y el presente, El Chocón celebra sus 46 años de vida, según sus actas fundacionales. Pero su camino recorrido desde la dignidad social y la valoración humana, se remonta a 1967, cuando comenzaron a llegar los primeros obreros para construir lo que se consideraría como “la obra del siglo”. De aquellos días El Choconazo.

Durante mucho tiempo el pueblo creció en un ambiente cosmopolita que integraban hombres y mujeres provenientes de Italia, Inglaterra, Holanda, Francia, España, Perú, Chile y Bolivia, entre tantos otros.

La familia del cura obrero Pascual Rodríguez en la inauguración del centro de convención cultural y social “Pascual Salvador Rodríguez”, en marzo, al cumplirse 51 años del Choconazo.

Desde esos cimientos el arte fue reflejo de la cultura para las dos villas, la permanente y la temporaria, o la de arriba y la de abajo, tal como se las conocía por su ubicación geográfica.

Fue en esa época en que se presentó Joan Manuel Serrat y Mercedes Sosa, en el emblemático cine que integra en la actualidad uno de los paseos obligados. Fue allí, donde se celebraron y desde donde partieron las manifestaciones obreras. Es un recorrido de la memoria y donde se erige el monumento al obispo Jaime De Nevares y el espacio cultural “Pascual Rodríguez”, en homenaje al cura obrero que participó activamente junto a los otros dos dirigentes Antonio Alac y Armando Olivares. La historia, también, eleva a Ana Egea como protagonista indiscutible de aquel tiempo. Los cuatros nombres fueron traídos desde el corazón y la acción.

Uno de los dirigentes del Choconazo, Armando Olivares.

La vida, ayer y hoy

Las reuniones familiares, los actos escolares, los deportes, los talleres y clases particulares, como piano, cerámica, inglés y folclore, entre otras, formaban parte de esa vida placentera que a simple vista se percibía en las villas. Solo que ese ecosistema de jardines perfectos con altos muros que mostraba la villa permanente contrastaba con las casas de los trabajadores, y que luego serían “invitados” a abandonar su lugar cuando la obra llegó a su fin. El éxodo fue inevitable.

Muestra fotográfica de El Choconazo.

De aquellos años, la actriz y directora, Cecilia Arcucci recuerda sus inicios en el teatro. “Fue en El Chocón donde empecé a trabajar de manera vocacional con otras profesoras. Luego, llegaría el momento de viajar a Neuquén y comenzar una etapa inolvidable en el Teatro del Bajo”.

La artista plástica y maestra Carmen Oliveto, también fue un pilar para la cultura del pueblo. Los estudiantes recuerdan los paseos a los museos junto a ella. En breve la biblioteca popular “Alte. Guillermo Brown”, que timonea Mabel Hurtado, inaugurará una muestra de Carmen dedicada a El Chocón.

A propósito de la biblioteca, ubicada en uno de los espacios más bonitos de la Villa Permanente, está en vísperas de cumplir 50 años. Es una de las Instituciones que ha crecido a la par de la obra del siglo. Su bibliotecaria, con mucho orgullo dijo que “los libros viven en el centro del casco histórico. Es un espacio de reunión, de contención y de resguardo de la cultura de nuestro lugar”.

Marina Pacheco, cantante, quien puso voz al poema de Pascual Rodríguez, Oscar Sarhan, artista y gestor cultural nacido en El Chocón, Teresa Barrionuevo, actriz y Rafael Urretabizkaya, poeta y autor del libro “La Sirena de Chocón”, durante el acto del 51 aniversario del Choconazo.

Cuenta Mabel Hurtado que en 1973, un grupo de vecinos del que participaban don Hebert López, Juan Carlos Romero y otros habitantes, en medio del movimiento de suelo, de inmensos camiones, de bases de hormigón y maquinarias, no olvidaron lo importante que era cobijar un escenario de aprendizaje, de enriquecimiento espiritual, tan necesarios, también, para el desarrollo de la sociedad. Hoy, sigue abriendo sus puertas para que la cultura desde sus diferentes aristas pueda expresarse y para que la gente siga encontrando en ella, un refugio para el descubrimiento de mundos diversos como los que ofrece la lectura”.

En esta biblioteca están los dos libros dedicados al Choconazo, el de Juan Quintar y el de Rocío Butín, recientemente publicado por Dunken.

Juan Quintar, autor del primer libro “El Choconazo”.

Sobre su libro, Rocío Butín, quien vivió muchos años en El Chocón, dijo que es un homenaje a la gente que construyó la obra, y a su familia. “Tiene que ver con una cuestión pendiente, y es la de darle identidad a la gran obra y a sus trabajadores invisibilizados. Es un trabajo que intenta ayudar a pensar el hecho histórico y porqué no es visible. Mi deseo es contribuir desde mi lugar y ponerlo a disposición de las nuevas generaciones, que la conozcan, que se interesen, que aparezca cierta curiosidad de lo que pasó no hace mucho tiempo. Tiene que ver con la construcción, a responder por qué no había mucho que referenciara esto a nivel social, que inspiró a mucha gente y generó, también, tanta solidaridad. El libro está dedicado a las generaciones que lo vivieron y a las que lo vieron unos años más tarde. Va para aquellos que creen que no ocurrió nada. Es un homenaje a esas vidas anónimas que construyeron nuestro presente, y por sobre todo, es un homenaje a mi familia, pilar fundamental que me ayudó para llegar a donde estoy”.

Libro “El Choconazo”, de Rocío Butin publicado recientemente por Dunken.

El museo Ernesto Bachmann

Por su parte, la directora del Museo Municipal Ernesto Bachmann, Mara Ripoll se mostró feliz al decir que para la temporada estival el museo ya abrirá sus puertas totalmente renovado. Visitado por miles de personas, en sus salas se exhiben importantes descubrimientos antropológicos y paleontológicos de la zona. Por ejemplo, el original y una réplica completa de Giganotosaurus Carolini, cuya antigüedad aproximada es de 100 millones de años.

La directora manifestó su expectativa y felicidad porque se renovó toda la cartelería, se refaccionaron salas y se cambió en su totalidad la iluminación. Por lo que el gigante que debió pesar 8 toneladas y alcanzar un largo total de 13 metros, pasará a tener una casa renovada, y refrigerada para los meses de verano. Son noticias que aportan al itinerario acostumbrado.

Dentro del programa estival, para el mes que viene, y en el marco del aniversario del pueblo se prevé el primer Festival de Teatro Chocón 2021, que impulsa el municipio local conjuntamente con el Instituto Nacional del Teatro. Durante tres días y en distintos espacios del pueblo, se podrán ver de manera libre y gratuita, espectáculos para grandes y chicos, de grupos provenientes de la provincia. Todo dentro del programa “Florece Neuquén” que promueve la institución nacional.

Museo del Botón

Para terminar el paseo por la villa, es ineludible la visita al Museo del Botón, que dirige Mirta Palandri, su fundadora. Con cita previa, Mirta recibe a los visitantes con su mejor sonrisa, los feriados, viernes, sábados y domingos. Los turnos se dan desde las 12 hasta las 20. Pueden solicitarlos al 0299 15-423-8462.

Mirta Palandri, fundadora y directora del Museo del Botón.

Las colecciones del Museo del Botón empiezan en abril de 1992, cuando muere la mamá de Mirta y ella hereda una lata con cientos de botones. Cuando le preguntó a su padre qué hacer con la lata, él le contestó: ¿por qué no coleccionás botones?

En la actualidad todas esas piezas están expuestas en cuatro salas ubicadas en la planta baja y en la del primer piso. Hay botones de cristal de bohemia, de cristal tallado de swarovsky, un botón checolosvaco con 38 strass en forma de moño, los hay de madera, botones de dientes de rinoceronte, de hipopótamo, con marfil de elefante y de marfil vegetal, entre muchos más.

“Nuestro edificio se construyó entre 2015 y 2016 y lo inauguramos en 2017. Es un espacio pensado para proteger el patrimonio. Da la espalda al viento y está orientado hacia el noreste para aprovechar lo natural. Es accesible para personas con movilidad reducida y su cartelería está realizada, además, en braille", comentó Palandri.

Un interesante espacio que no hay que dejar de visitar.

Y así, hemos hecho un recorrido cultural por El Chocón. Para quien quiera ver fotos de aquellos años y comentarios de los antiguos pobladores pueden entrar en Facebook, que existe una página dedicada al pueblo, de la que partipan cerca de ocho mil miembros.

La memoria colectiva es fundamental en el plano social, político y cultural. Integra el mosaico de actividades que se proyectan desde la villa, con todos sus hacedores, con el deseo de difundir, de promover y de contribuir a instalar la conciencia del pueblo con sentidas y profundas bases sociales. Aporta su visión y apego al trazado cultural en pos de la identidad neuquina y de la región. “Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo".