Ante los empresarios, Rodríguez Larreta dijo que hay «que terminar con la grieta, es una catástrofe”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a exponer sus aspiraciones presidenciales durante el 57° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea), en el que enumeró los principales desafíos que deberá afrontar el gobierno que asuma en 2023.



“Yo tengo mucha expectativa. El gran desafío es construir una visión común en la Argentina que nos permita sostener a lo largo del tiempo un plan que nos permita crecer 3% ó 4% por año, durante 25 años, que es lo que hicieron todos los países que salieron de sus crisis”, remarcó el mandatario porteño.



El referente de la coalición opositora Juntos por el Cambio lamentó que en la Argentina hace 90 años que no se puede establecer un sendero común, con el aval de la mayoría de los sectores. “Hace 90 años que no logramos tener una visión que podamos sostener en el tiempo”, dijo.



“Para poder transitar ese camino hay algunas precondiciones y la primera es construir un consenso respecto a esa visión y sostenerlo en el tiempo. No logramos en la Argentina que un presidente que suceda al anterior mantenga lo que el anterior estaba haciendo”, planteó y advirtió que esa situación genera el rumbo pendular del país.



Al respecto, agregó que “cada presidente en la Argentina, más que un presidente es un fundador, porque todo lo que se hizo antes fue una catástrofe y hay que empezar de cero”. “No hay ninguna chance de que salgamos adelante con esa actitud, tenemos que consensuar una visión común”, insistió.



Sobre ese llamado, Rodríguez Larreta reconoció que nunca se logrará un consenso unánime sobre cuál debe ser el rumbo del país, por lo que remarcó que el desafío es “apuntar a que dos tercios del sistema, el 70%, podamos consensuar un camino que sostengamos, sea quién sea el próximo presidente”.



“Eso no significa que hay que llegar al gobierno con el 70% de los votos, no existe, no va a pasar, no es bueno democráticamente. Lo que hay que tener es la capacidad para que, a quien le toque llegar digamos en 2023, pueda convocar al resto a un gobierno de coalición que representa al 70% del sistema, que garantice que lo que se acuerde será sostenido en el tiempo. Es la única manera de poder sostener un plan de largo plazo, incluso previendo la alternancia”, completó.



En su exposición, el mandatario porteño reiteró su llamado para “terminar con la grieta”, que definió como “una catástrofe” y repasó algunas de las otras cuestiones básicas para apuntalar ese camino de largo plazo.



“La segunda precondición es la estabilidad macro, sin estabilidad macro tampoco hay chances. Si nosotros no logramos bajar la inflación y frenar la violenta volatilidad que tiene la economía argentina no hay manera. Necesitamos un marco monetario cambiario que asegure esa estabilidad, pero lo que más necesitamos es que haya confianza en ese arreglo, en ese marco monetario y eso solo lo va a dar la estabilidad política”, expresó.



Y agregó que esa estabilidad macro “requiere una cantidad de transformaciones de fondo, que garanticen un sendero de equilibrio fiscal, que haya un fuerte aumento de las exportaciones que nos generen divisas y terminar con los estrangulamientos en la balanza de pagos, que haya un impulso muy fuerte en la productividad de la economía, con una baja en la carga impositiva sobre la inversión y el empleo”.

Obviamente uno tiene un imperativo moral de hacerlo, pero además de eso no hay posibilidad de un plan que tenga sustentabilidad política que tenga el 20% de la gente fuera del sistema y eso requiere ser muy audaces, muy disruptivos para transformar los planes sociales en incentivos al trabajo”, indicó. Horacio Rodríguez Larreta.



“La tercera precondición es tener previsto la necesidad de incluir a quienes hoy están fuera de todo el sistema. Según los estudios, se calcula el 20% de la población. Obviamente uno tiene un imperativo moral de hacerlo, pero además de eso no hay posibilidad de un plan que tenga sustentabilidad política que tenga el 20% de la gente fuera del sistema y eso requiere ser muy audaces, muy disruptivos para transformar los planes sociales en incentivos al trabajo”, indicó.



Otro de los temas que ponderó Rodríguez Larreta es el de la educación. “La educación es central. Sin educación no hay trabajo, sin educación no hay libertad, sin libertad y sin trabajo no hay desarrollo”, expresó.

“Hace mucho tiempo Alberdi decía que gobernar es poblar. Yo creo que hoy gobernar es educar, y gobernar es también generar trabajo de calidad en cada una de las regiones del país”, definió.

Corresponsalía Buenos Aires