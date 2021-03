Araceli González contó cómo transitó el coronavirus y el drama que vivió su familia

"No subestimemos más este virus", pidió Araceli González.

Araceli González confirmó, días atrás, que tuvo coronavirus. En las últimas horas reapareció en las redes sociales y contó que toda su familia presentó síntomas del virus, excepto su hijo Tomás.

“Es espantoso y no se lo deseo a nadie”, comentó la actriz en distintas historias subidas a Instagram.

“Aparezco después de 12 días porque de verdad la pasé muy mal. No solo se trata de abordar nuestras vidas, sino de otras personas que compartieron con nosotros toda la cuarentena y este contagio derivó en que toda mi familia se contagiara”, le contó Araceli a sus seguidores.

“Es un virus que no se lo deseo a nadie y los que lo pasaron por su cuerpo saben lo que se siente. Algunos tuvieron más suerte y otros no, como me pasó a mí”, señaló la actriz.

También aclaró que aunque recibió el alta hace unos días, en las últimas horas pudo levantarse de la cama: “No ataca solo como virus, sino también psicológicamente, y esto es algo que te destruye porque todos los días te levantás pensando qué va a pasar hoy”.

Conmovida además contó que su tío está internado. “Estamos con un panorama bastante complicado por mi tío, que nos dan el parte diario; y también mi sobrino Vito, que es chiquito, está internado con fiebre".

“No subestimemos más este virus (...) Este virus necesita un ataque profundo, y ser vacunados todos para que podamos vacunarnos", insistió.

Sobre el final agradeció el apoyo recibido. “Cooperemos a diario para que todo el mundo tenga conciencia de la importancia de cuidarnos, y sobre todo, alimentémonos bien para estar más fuertes”, sentenció.