Moyano: “Si no tenemos una respuesta, el jueves 14 paramos”

“Si el martes no nos dan una respuesta, el jueves hacemos un paro general”, advirtió esta mañana en un acto, Hugo Moyano, líder del sindicato de Camioneros.

El gremialista volvió a la carga contra el gobierno nacional en vísperas de la reunión con la cámara empresaria, que se realizará el próximo martes.

“El martes tenemos audiencia con la Fadeaac (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas). Si el martes no tenemos una respuesta favorable, que nos asegure que no vamos a perder valor adquisitivo de nuestro salario, el jueves hacemos un paro general. Que nadie diga que no hemos avisado”, sentenció Moyano.

“¿Hasta qué punto llega la incapacidad del gobierno que pretende que con una inflación del 30 los trabajadores recuperen 15?”, se preguntó el gremialista, quien añadió: “Vamos a reclamar el porcentaje que corresponde”.

Desde el sindicato reclamarán una suba salarial del 27%, una cifra que dista de la planteada por el presidente Mauricio Macri, quien pretende un techo del 15% para los trabajadores.