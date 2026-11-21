Maga y su casa que levantó por etapas en la ecoaldea Umepay, a 12 kilómetros de Yacanto, tras dejar la Patagonia. Foto: Sueños de ruta

De la Patagonia a Córdoba con escala en Buenos Aires. Así fue el largo viaje de Maga hasta encontrar su lugar en el mundo: las sierras. En Umepay, a 12 km de Yacanto, en el Valle de Calamuchita, armó su refugio por tramos. Primero pasó por un tráiler y las duchas con manguera. Después, levantó la pequeña primera parte de madera (dormitorio, cocina y baño seco), que integró con una obra nueva de paredes de adobe enquinchado.

La quincha es una antigua técnica de bioconstrucción basada en entramados de madera rellenados con barro y paja que luego se revocan. El diseño sumó aberturas recuperadas, un baño húmedo, agua caliente y unos ventanales soñados con vista al monte y las sierras.

Construyó la casa de la que está orgullosa y que comparte con su gata Piyama en ese paraje donde corre el río Grande, el mismo nombre de la ciudad de Tierra del Fuego donde se crió. En esta ecoaldea cordobesa, donde se reencontró el contacto con la naturaleza y el estilo de vida que deseaba, se gana la vida como remisera y con el alquiler de temporada.

«Vamos todos a la casa de Maga que la podemos salvar»

El incendio de 2024 puso todo ese recorrido en suspenso cuando las llamas llegaron hasta su calle y ella escuchó por handy el pedido: «Vamos todos a casa de Maga, que la podemos salvar».

Antes había recibido la orden de evacuar y la obedeció: corrió con lo puesto y solo se llevó la estatuita de un buda entre sus brazos. Pero cuando escuchó esa frase —que nunca olvidó— volvió con todos a combatir el fuego que devoraba el monte y amenazaba su refugio.

El combate aéreo con aviones hidrantes durante el incendio de 2024 en el Valle de Calamuchita, cuando las llamas rodearon las viviendas de la zona. Fotos: Fundación Umepay.

Punto de observación de los brigadistas para monitorear que no haya rebotes de las llamas. Foto: Fundación Umepay.

El verde renace luego de las llamas. Foto: Fundación Umepay.

De la nada aparecieron dos aviones hidrantes que soltaron la carga salvadora de agua. Recién entonces pudo respirar tranquila. Y también agradecer ser parte de una comunidad de vecinos solidarios que aprendieron las nociones básicas para combatir el fuego: son brigadistas autoconvocados capacitados para dar la primera respuesta hasta que llegan los bomberos voluntarios de Yacanto que los formaron.

—Por eso es bueno valorar el proceso, valorar cuando lo tenés, no pensar siempre que te falta algo más, porque todo se puede ir, se puede desvanecer cuando menos te lo esperás —dijo en una entrevista con Laura, del canal de YouTube Sueños de ruta, que pone en valor testimonios de quienes se animaron a cambiar de vida.

El origen en el sur, la feria y la llegada a Umepay

Maga nació en Río Grande, en la Patagonia, donde vivió hasta los 11 años y adonde volvió muchas veces a ver a su papá. Después pasó gran parte de su vida en Buenos Aires: estudió Bellas Artes y durante unos 13 años tuvo puesto fijo en la feria de San Telmo, vendiendo artesanías los fines de semana y viajando con el auto cuando surgían encuentros o temporadas.

A Umepay llegó primero para un retiro con un grupo de mujeres de Buenos Aires. Allí conoció el lugar y descubrió la coincidencia con el río Grande —donde además funciona un camping con ese mismo nombre—. A los seis meses volvió como voluntaria y decidió quedarse.

Maga suma ingresos con la venta de artesanías, como remisera con su auto y con el alquiler de su casa en la temporada.

Una obra armada por partes sin tirar lo anterior

El arranque en el terreno no tuvo casa terminada. Tras el paso inicial por el tráiler, levantó una cocina de tres por tres en madera. Cuando vendió el vehículo habitacional para comprarse un auto, llevó la cama a ese espacio y reunió ahí la mesada, el horno y un placar, manteniendo el baño afuera.

—Esas cositas me fueron haciendo valorar mucho cada momento. Haber tenido baño seco y ahora apretar el botón, haberme bañado con la manguera y ahora tener la ducha con agua caliente —cuenta.

Para adquirir el lote, acordó con los dueños de los campos pagar una seña y cancelar el total en unos dos años, además de plantear la venta de un departamento familiar en Buenos Aires para reunir los fondos.

La vivienda actual se armó sumando lo existente con lo nuevo, sin demoler. La antigua cocina pasó a ser la habitación, el baño quedó bajo techo con la ampliación terminada hace un año, y el barro convive con aberturas compradas en lugares de demolición —donde la madera ya trabajó y tiende a moverse menos con el tiempo—. Un tramo final se ejecutó con una constructora local ante las distancias de la sierra, ubicada a unos diez kilómetros de la ruta.

En el exterior, el terreno tenía un camino que lo atravesaba y que pidieron correr hacia abajo; al dejar de pasar autos, crecieron el pasto y los árboles que fue plantando desde que llegó, incluida una cina cina blanca que puso junto a su hermana. Las ventanas buscan el este, el norte y el oeste para recibir luz y vincular el adentro con el jardín, donde incluso quedó integrada la raíz de un coco en un escalón y asomó un brote hacia el interior.

El aprendizaje tras el fuego y la rutina en la sierra

Cuando los incendios de septiembre de 2024 avanzaron por las lomas hasta su calle, la ampliación todavía estaba en obra. Al recibir la orden de evacuación y salir con la estatuita de Buda en brazos, vivió uno de los momentos más difíciles de su historia en el monte.

Calidez interior y ventalaes para integrar la casa con el paisaje.

—Me fui llorando y diciéndole: «Me costó un montón todo esto». Y una amiga me miró y me dijo: «Lo vas a volver a hacer todo esto, lo vas a poder volver a hacer» —recuerda.

Tras la jornada dramática en la que el trabajo comunitario y los aviones hidrantes frenaron las llamas a metros de su puerta, le quedó una enseñanza que define su presente: «Me di cuenta de que yo no era mi casa, que mientras pudiera seguir viviendo iba a poder construirme otro lugar».

Hoy, ante la falta de un flujo constante de turistas en la sierra para sostenerse solo con la artesanía, complementa su economía al volante de un remís y con el alquiler temporario. Acompañada por su gata Piyama, resume todo el proceso con una frase simple: «No se me dio todo junto apenas llegué».

Entrevista en Sueños de ruta

Contacto: https://www.instagram.com/maga.maga.li/