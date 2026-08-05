Intentó matar a su pareja en Regina y seguirá detenido: extienden la preventiva por tentativa de femicidio

Un hombre de 55 años imputado por tentativa de femicidio y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma continuará detenido con prisión preventiva durante cuatro meses más, por decisión del juez de Garantías Gastón Pierroni. La medida fue solicitada por la Fiscalía al considerar que aún restan producir pruebas fundamentales y que persisten los riesgos procesales.

La investigación se inició tras un episodio ocurrido entre el 20 de marzo y el 9 de abril de este año, cuando, según la acusación, el imputado amenazó a una mujer con un cuchillo, la agredió físicamente e intentó quitarle la vida mediante un estrangulamiento. La intervención policial permitió interrumpir el ataque.

Las razones para extender la preventiva

Durante la audiencia, la fiscal Vanesa Cascallares explicó que todavía deben realizarse medidas de prueba relevantes para el avance de la causa, entre ellas una pericia social forense y una evaluación psicológica.

«Tenemos que tener presente que, a raíz de estos hechos, la víctima tuvo que cambiar de centro de vida y se debe coordinar con ella y los especialistas a cargo», sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal.

La fiscal también remarcó que continúa vigente el riesgo de entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, recordó que se trató de un hecho cometido en flagrancia y que el personal policial debió ingresar a la vivienda para interrumpir el accionar del acusado.

La propuesta de la defensa

Durante la audiencia, el defensor penal público Leonardo Ballester se opuso a la prórroga de la prisión preventiva. Como alternativa, propuso que el imputado permaneciera con una tobillera electrónica, realizara presentaciones diarias ante la Fiscalía y cumpliera una prohibición de acercamiento hacia la víctima.

Sin embargo, el juez Pierroni hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y resolvió mantener la medida cautelar por cuatro meses más.

La acusación

Al imputado se le atribuyen los delitos de amenazas coactivas agravadas por el uso de arma, en concurso real con tentativa de femicidio, conforme a los artículos 42, 45, 80 incisos 1° y 11°, y 149 ter inciso 1° del Código Penal.

Según la formulación de cargos realizada en abril, la investigación sostiene que el hombre amenazó a la víctima con un cuchillo, la golpeó e intentó matarla ahorcándola. De acuerdo con la fiscalía, «gracias a la rápida intervención policial y por razones ajenas a la voluntad del imputado, el resultado no se concretó».