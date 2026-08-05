Un famoso periodista fue internado tras autolesionarse en una transmisión en vivo: quién es Perez Hilton

El reconocido bloguero y periodista de espectáculos Perez Hilton fue trasladado a un hospital de Miami para una evaluación psiquiátrica, luego de que usuarios de redes sociales alertaran a las autoridades por publicaciones que despertaron preocupación sobre su estado de salud.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, fueron los propios seguidores quienes dieron aviso a la Policía al temer que el comunicador pudiera hacerse daño.

Cómo fue el operativo policial

Tras recibir las alertas, efectivos policiales se presentaron en el domicilio de Perez Hilton, en la ciudad de Miami.

De acuerdo con la información difundida por la Oficina del Sheriff de Miami en un comunicado enviado a distintos medios, entre ellos Los Angeles Times, el periodista fue trasladado a un centro de salud donde permanece bajo evaluación psiquiátrica y recibe atención médica.

El organismo también informó que profesionales especializados en salud mental brindan acompañamiento y recursos a la familia de Hilton, quien es padre de tres hijos menores de edad.

La explicación de la Policía

Las autoridades señalaron que, tras dialogar con los familiares presentes, los agentes optaron por retirarse del lugar de manera estratégica, aunque continuaron monitoreando la situación.

En el comunicado explicaron que, ante episodios vinculados a una crisis de salud mental o posibles conductas de autolesión, el protocolo prioriza técnicas de desescalada y comunicación antes que intervenciones que puedan aumentar la tensión.

Asimismo, remarcaron que, salvo que exista un riesgo inmediato para terceros, este tipo de procedimientos busca reducir la posibilidad de lesiones tanto para la persona involucrada como para los efectivos y el resto de la comunidad.

Qué dijeron sus representantes

Los representantes de Perez Hilton, Dante Rusciolelli y Rebekah Kochan, confirmaron que estaban al tanto del «contenido preocupante» relacionado con el bloguero y aseguraron que, hasta el momento, no habían logrado establecer contacto con él.

En un comunicado, señalaron que su principal preocupación es el bienestar del periodista y de su familia, y agregaron que continuarán intentando comunicarse antes de brindar más información.

También pidieron respeto por la privacidad de Hilton mientras atraviesa esta situación.

Quién es Perez Hilton

Perez Hilton alcanzó una enorme popularidad durante los años 2000 gracias a su sitio web dedicado a las celebridades de Hollywood.

Con un estilo provocador y cargado de exclusivas, su portal se convirtió en uno de los sitios de espectáculos más leídos de Estados Unidos y marcó una época en el periodismo de entretenimiento digital.

Su nombre artístico surgió como un juego de palabras inspirado en Paris Hilton, heredera de la cadena hotelera Hilton y una de las celebridades más mediáticas de aquellos años.