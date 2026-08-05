Escándalo de Neymar: se burló de los hinchas y del presidente rival en la Copa de Brasil

Neymar protagonizó un escándalo y casi se va a las piñas en Brasil. Este martes, el Santos derrotó de visitante a Remo (1-0) y se clasificó a los cuartos de final de la Copa. El astro brasileño fue la figura tras asistir en el único gol del partido, pero estuvo en el ojo de la tormenta por cuestiones extrafutbolísticas.

El crack de 34 años fue suplente e ingresó al inicio del segundo tiempo en Belem. En sus primeros minutos, tuvo una fuerte discusión con un rival y realizó gestos hacia los hinchas locales que respondieron con insultos. Luego de la victoria, Neymar aplaudió ironicamente a los fanáticos del Remo, pero no terminó ahí.

Ya en la zona de vestuarios, un Neymar efusivo entró al túnel repitiendo la palabra «eliminado» y gritando «mierda«. Además, hizo gestos desafiantes a dirigentes e hinchas de Remo que se encontraban cerca, y el cuerpo técnico y jugadores del Santos debieron pararlo para que la situación no pase a mayores.

Santos elimina a Remo de la Copa de Brasil… y esta es la reacción de Neymar ante los aficionados rivales.



😳🗣️ "ELIMINADOS, ELIMINADOS". pic.twitter.com/NRVEwa6hDT — Offsider (@Offsider_ES) August 5, 2026

Luego de esta insólita situación, el presidente del club local salió a hablar y disparó fuerte contra el astro: «Es un vagabundo. Un jugador de su talla no puede venir a nuestra casa a faltarle el respeto a una institución histórica con esas payasadas. Hizo sus payasadas aquí y luego vino a provocarnos«, sentenció.

Tras conocerse esta acalorada discusión, los incidentes se trasladaron a las afueras del estadio. Según Globo Esporte, decenas de hinchas del Remo se colocaron en los accesos al estadio y el vehículo que transportaba a Neymar fue embestido y zamarreado por los fanáticos. Con este panorama, la policía debió intervenir y utilizó gas pimienta para normalizar la situación.

Mas tarde, a través de sus redes sociales, Neymar se expresó nuevamente sobre la polémica y le dedicó unas palabras a los hinchas de manera irónica: «Gracias por el cariño Belem«, con un emoji de risa. Este escándalo del astro brasileño se da luego de que renunciara a la Canarinha tras su participación en el Mundial 2026 y pusiera sobre la mesa la posibilidad de retirarse a finales de este año.