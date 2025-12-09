Benito Fernández estalló por cambio de fecha del cumpleaños de 15 de la hija de una figura de Boca

El diseñador Benito Fernández manifestó su indignación ante la posibilidad de que se modifique la fecha de la fiesta de 15 años de la hija del nuevo director técnico de Boca, Claudio Úbeda.

Benito Fernández participó del programa La motosierra de Toti, por Carnaval Stream, donde reveló que está confeccionando el vestido de la adolescente. Allí contó que se enteró de que la celebración podría reprogramarse por compromisos vinculados al Torneo Clausura.

Benito Fernández cruzó a los hinchas de Boca por la fiesta de 15 de la hija de Úbeda

“Ahora le estoy haciendo el vestido de 15 a la hija del nuevo entrenador de Boca, pero tenemos un tema”, relató. Y añadió: “No sé si puedo contar esto. Me llamó la madre y me dijo que quizás deban cambiar la fecha uno o dos días”.

Al conocer esa posibilidad, el modisto reaccionó con enojo y lanzó sin filtro: “¿Pero están en pedo? Se los digo a los bosteros: son una mierda”.

El periodista Gastón Recondo explicó entonces que, si Boca gana el Clausura, el equipo debe jugar ese sábado. La aclaración no calmó al diseñador, que respondió de inmediato: “Es una animalada que le cambien el cumpleaños a la chica. Me chupa un huevo Boca”.

En medio del cruce, Toti Pasman intervino y le preguntó: “¿A vos qué te cambia que el cumpleaños sea el 20, 21 o 22?”. Fernández no dudó en contestar: “Yo hablo por la chica, pedazo de nabo”.

Pese al conflicto, el diseñador aseguró que la quinceañera brillará en su fiesta: “Va a estar divina, es una bomba la chica. Pero creo que el padre es feo, ¿no?”, concluyó con ironía.