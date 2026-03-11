Así es la casa de Andrea del Boca: diseño vintage con esculturas y reliquias

Hace más de 45 años, la actriz argentina Andrea del Boca eligió vivir en una vivienda cargada de historia, donde cada objeto y detalle parece conectar el pasado con el presente.

El reciente ingreso de la artista a la nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada despertó curiosidad no solo por su participación en el reality, sino también por su vida personal. Mientras se adapta a la convivencia televisiva, en sus redes sociales sus seguidores pudieron conocer algunos rincones del hogar en el que vive desde hace décadas: una casa con una estética muy marcada hacia lo vintage, repleta de recuerdos, piezas artísticas y un estilo clásico que refleja su historia.

Casa de Andrea del Boca: una estética clásica cargada de historia

En distintas publicaciones que compartió en su cuenta de Instagram, Del Boca mostró parte de su casa, una propiedad en la que reside desde hace más de cuatro décadas. Los ambientes revelan una fuerte impronta vintage, con espacios amplios, techos altos y una decoración que combina arte clásico con esculturas, cuadros y reliquias.

En una de las imágenes se la puede ver posando en el living, apoyada de manera relajada sobre una imponente chimenea de piedra maciza. A su alrededor aparecen varios elementos que definen el espíritu de la vivienda: una mesa esquinera octogonal de madera oscura, una lámpara clásica con pantalla clara, esculturas decorativas y un piso de parquet cubierto parcialmente por una alfombra de estilo oriental.

El ambiente transmite una sensación de calidez y tradición. La chimenea funciona como punto central del espacio y está acompañada por figuras ornamentales y obras de arte que refuerzan la estética clásica. Los muebles de madera oscura contrastan con las paredes claras, generando un equilibrio visual que recuerda a las casas elegantes de fines del siglo pasado, donde cada objeto antiguo cobra protagonismo.

Recuerdos familiares y una galería personal

En otra fotografía compartida por la actriz se observa otro ángulo del living. Allí se destacan largas cortinas claras que cubren toda una pared, cuadros enmarcados, una mesa de madera y un antiguo reloj que aporta carácter al ambiente.

Uno de los rasgos más llamativos del hogar es la gran presencia de recuerdos personales. Las paredes funcionan casi como una galería íntima, con portarretratos de distintos tamaños, marcos dorados y fotografías que retratan momentos importantes de su carrera artística y de su vida familiar.

Entre esas imágenes aparece con frecuencia la figura de su padre, el reconocido director Nicolás del Boca, lo que refleja la fuerte conexión emocional que la actriz mantiene con su historia familiar incluso después de su fallecimiento.

Así, la casa de Andrea del Boca no solo funciona como un espacio para vivir, sino también como un verdadero refugio de memoria, donde el arte, la tradición y los recuerdos personales conviven en cada rincón.