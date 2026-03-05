Así es la casa de Cazzu: el hogar que compró para empezar una nueva etapa con su hija

La cantante argentina Cazzu sorprendió a sus seguidores cuándo anunció que compró su propia casa, un paso importante en su vida personal que marca una nueva etapa junto a su hija Inti. El hogar representa estabilidad y un espacio íntimo lejos del ritmo intenso de su carrera musical.

La artista, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, decidió adquirir una vivienda propia luego de atravesar un período complicado en materia de vivienda, cuando tuvo que dejar el alquiler en el que residía debido a su alto costo.

Una casa que simboliza un nuevo comienzo

Cazzu reveló la noticia a fines de 2025 a través de sus redes sociales con una foto desde el interior de la propiedad, todavía sin amueblar, en la que aparecía sosteniendo las llaves y celebrando el logro con la frase “Mi casa”.

Para la artista, la compra no fue solo una inversión, sino un cambio profundo en sus prioridades, especialmente tras convertirse en madre de Inti, su hija.

Medios internacionales señalaron que la vivienda representó un nuevo capítulo personal y familiar, donde la cantante busca construir día a día un hogar estable lejos de la exposición mediática.

Un espacio pensado para la vida familiar

Aunque la cantante mantiene mucha discreción sobre la ubicación exacta y los detalles del inmueble, se sabe que el espacio está pensado para la vida cotidiana junto a su hija, priorizando comodidad y privacidad.

Las imágenes compartidas muestran ambientes amplios y luminosos, con un estilo simple que luego fue adaptando con muebles y objetos personales.

Este tipo de elección refleja el perfil de la artista, que suele combinar una estética oscura y urbana en lo artístico con una vida privada más reservada.

De un alquiler costoso a su propia casa

Meses antes de comprar la vivienda, Cazzu había contado en entrevistas que tuvo que abandonar el lugar que alquilaba porque el precio era demasiado alto, lo que la llevó a fijarse una meta clara: trabajar durante el año para poder comprar su propia propiedad.

Finalmente cumplió ese objetivo y cerró el año celebrando el logro.

Un refugio lejos del escenario

La casa de Cazzu funciona hoy como su refugio personal, un espacio donde puede bajar el ritmo de su carrera musical, componer, descansar y compartir tiempo con su hija.

Mientras continúa creciendo como una de las artistas más influyentes del trap latino, su hogar representa un símbolo de independencia y estabilidad, dos valores que la cantante suele destacar en su historia personal.