Así es la casa de Agustín “Soy Rada” Aristarán: un hogar creativo con un tobogán en el living

El actor, humorista y mago argentino Agustín “Soy Rada” Aristarán vive en una casa tan original como su personalidad. Ubicada en la localidad bonaerense de Hudson, la vivienda combina arte, humor y diseño en un espacio lleno de detalles inesperados.

Con una carrera que mezcla magia, música, comedia y actuación, Rada trasladó esa creatividad también a su hogar, donde convive con su hija Bianca y su pareja, la actriz y comediante Fernanda Metilli.

Una casa con estilo pop y mucha personalidad

El interior de la casa se caracteriza por una estética ecléctica y colorida, con paredes decoradas con cuadros, ilustraciones y referencias a la cultura pop. Cada ambiente refleja los intereses y pasatiempos del artista, desde personajes de películas hasta frases icónicas del mundo del espectáculo.

Uno de los espacios más fotografiados es la escalera principal, que está rodeada de obras de arte y se convirtió en una especie de galería personal dentro del hogar.

El detalle más llamativo: un tobogán dentro de la casa

El elemento que más sorprende a quienes ven la vivienda es un tobogán de plaza instalado dentro de la casa.

La estructura, de color rosa, conecta el primer piso con el living, permitiendo bajar directamente desde la planta superior sin usar las escaleras.

El propio artista explicó que la idea surgió como un sueño de infancia que decidió cumplir cuando diseñó su casa, sumando un toque lúdico al espacio familiar.

Un sillón hecho con peluches

Entre los objetos más curiosos del living se encuentra un sillón construido con unos 80 ositos de peluche, que cubren el respaldo, los apoyabrazos y el asiento. El propio Rada mostró en redes sociales cómo fue el proceso de armado de esta pieza tan particular.

Un hogar pensado para compartir

Además de ser su vivienda, la casa también funcionó durante años como escenario del ciclo de entrevistas “Radahouse”, que el artista grabó en su canal de YouTube entre 2019 y 2022. Por allí pasaron figuras como Lali Espósito, Natalia Oreiro, Abel Pintos, Peter Lanzani e incluso Emanuel Ginóbili.

Patio, parrilla y espacios para la creatividad

En el exterior, la casa cuenta con un jardín con parrilla y espacios pensados para relajarse, donde el actor disfruta de cocinar y reunirse con amigos.

También hay un taller donde Rada desarrolla otra de sus pasiones: la carpintería, actividad que suele compartir con sus seguidores en redes sociales.

Un reflejo de su personalidad

La vivienda de Soy Rada está lejos de ser convencional. Con arte, humor y objetos inesperados en cada rincón, el hogar funciona como una extensión de su personalidad creativa.

Entre toboganes, peluches y grafitis, la casa demuestra que el artista no solo busca sorprender arriba del escenario, sino también crear un espacio donde la imaginación sea parte de la vida cotidiana.

