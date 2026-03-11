Así es la casa de Ian Lucas: minimalista, con vista al lago y una impresionante piscina

El participante de MasterChef Celebrity, Ian Lucas, suele mantener una relación muy cercana con sus seguidores en redes sociales. Aunque es reservado con algunos aspectos de su vida privada, en distintas oportunidades mostró detalles de su día a día y de los espacios donde vive.

Sin embargo, en uno de los últimos videos que compartió en su canal de YouTube sorprendió a sus fanáticos al revelar una vivienda que, según explicó, muchos de ellos todavía no conocían.

Las imágenes rápidamente llamaron la atención por el diseño de la propiedad, que combina una estética minimalista, amplios espacios y una vista privilegiada frente al lago.

Una casa moderna con grandes ventanales

En el recorrido que compartió con sus seguidores, se puede ver que la casa de Ian Lucas apuesta por una decoración moderna y funcional.

Predominan los tonos blanco y negro, una paleta que se repite en gran parte de los ambientes. Además, la vivienda cuenta con grandes ventanales que permiten el ingreso de abundante luz natural, lo que genera una sensación de amplitud en todos los espacios.

La vista al lago se convierte en uno de los grandes protagonistas de la casa, ya que puede apreciarse desde distintos sectores del interior.

Una cocina protagonista y espacios para recibir invitados

Uno de los ambientes que más se destaca es la cocina principal, que se conecta con un comedor amplio revestido en cerámica.

El diseño mantiene la misma línea minimalista del resto de la casa, con muebles modernos y colores neutros que refuerzan la estética contemporánea del lugar.

Además, la propiedad cuenta con una segunda cocina, un detalle que aporta practicidad y que suele ser ideal cuando se organizan reuniones o encuentros con invitados.

Sala de juegos y espacios de entretenimiento

Otro sector llamativo del hogar es el área destinada al entretenimiento. Allí se puede ver una mesa de ping pong y un espacio tipo “game room”, pensado para momentos de ocio y reuniones con amigos.

La vivienda también dispone de varias habitaciones, todas diseñadas con el mismo estilo minimalista que caracteriza al resto de la propiedad.

Jardín, piscina y palmeras

En el exterior, el jardín se presenta como uno de los grandes atractivos de la casa.

El espacio cuenta con césped cuidadosamente mantenido, una piscina amplia y palmeras, elementos que refuerzan la sensación de descanso y contacto con la naturaleza.

Gracias a su combinación de modernidad, amplitud y detalles pensados para el disfrute, la casa de Ian Lucas se convirtió en uno de los aspectos que más curiosidad generó entre sus seguidores en redes sociales.

