Así es la casa de Guido Süller en la Patagonia: una cabaña en Ushuaia con vista al Canal Beagle

Guido Süller eligió uno de los paisajes más imponentes de la Patagonia para tener su propio refugio. Desde hace varios años posee una cabaña en Ushuaia, Tierra del Fuego, un lugar que él mismo mostró en televisión y en distintas entrevistas cuando habló de su deseo de alejarse del ritmo de Buenos Aires.

La propiedad está ubicada en una zona elevada de la ciudad y ofrece vista directa al Canal Beagle, uno de los paisajes más emblemáticos del extremo sur argentino.

Cómo es la cabaña de Guido Süller en Ushuaia

La casa tiene un estilo simple y cálido, con predominio de madera, un material característico de las construcciones patagónicas. El diseño busca integrarse con el entorno natural de bosques y montañas.

La cabaña cuenta con dos plantas y espacios pensados para disfrutar del paisaje.

En la planta baja se encuentra el área social, que incluye:

Un hogar a leña , ideal para el clima frío de la región

, ideal para el clima frío de la región Cocina integrada al comedor

Un baño

En el piso superior hay una amplia habitación con ventanales panorámicos, desde donde se pueden observar las montañas y el Canal Beagle.

Un refugio lejos de la televisión

Süller explicó en varias oportunidades que la compra de la cabaña estuvo motivada por su deseo de encontrar tranquilidad y contacto con la naturaleza.

Para el mediático, Ushuaia representa un escape del ritmo acelerado de la capital y del ambiente televisivo. Allí disfruta del silencio, de la nieve durante gran parte del año y de los paisajes naturales que rodean la ciudad.

Incluso ha comentado que le gustaría pasar su vejez en este lugar cuando decida retirarse definitivamente de los medios.

Una vida simple en el sur

A diferencia de muchas propiedades de celebridades, la cabaña de Süller no se destaca por el lujo sino por su estilo sencillo y funcional.

El propio Guido ha contado que buscó crear un espacio cómodo pero sin ostentaciones, donde la naturaleza fuera la verdadera protagonista.

Desde las ventanas de la casa se pueden apreciar montañas nevadas, bosques de lengas y el Canal Beagle, un escenario que convierte a la propiedad en un refugio ideal para quienes buscan tranquilidad en el extremo sur del país.