Así es la casa de Lamine Yamal: una mansión de lujo con cancha de fútbol, piscinas y diseño de autor

Después de conquistar el Mundial con la selección de España, Lamine Yamal volvió a captar la atención, aunque esta vez lejos de las canchas. El futbolista compartió nuevas imágenes de la mansión donde vive en las afueras de Barcelona, una propiedad que sobresale por su arquitectura moderna, sus amplios espacios y una de las comodidades más llamativas para un futbolista: una cancha de fútbol privada.

Según publicaron El País, ABC e Idealista, la residencia está ubicada en Ciutat Diagonal, una de las urbanizaciones más exclusivas de Esplugues de Llobregat, y fue adquirida por alrededor de 11 millones de euros. La vivienda perteneció anteriormente a Shakira y Gerard Piqué.

Una casa de autor con casi 3.800 metros cuadrados

De acuerdo con la información publicada por Idealista, la propiedad fue diseñada por la arquitecta Mireia Admetller y desarrolla 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas principales y dos niveles subterráneos.

La cancha de fútbol, el gran protagonista del proyecto

La propuesta arquitectónica apuesta por un estilo contemporáneo, con grandes superficies vidriadas, ambientes abiertos y una fuerte conexión entre los espacios interiores y exteriores. La vivienda prioriza la entrada de luz natural y la integración con el paisaje que rodea la propiedad.

Entre todos los espacios de la residencia, la cancha de fútbol privada se convirtió en uno de los sectores más llamativos. El lugar le permite a Yamal entrenarse o disfrutar de momentos recreativos sin salir de su casa.

Además, la propiedad cuenta con una cancha de pádel, gimnasio privado, piscina exterior con cascada, piscina climatizada cubierta, sala de cine, estudio de grabación, bodega y un amplio garaje, conformando un complejo pensado tanto para el entrenamiento como para el descanso.

Materiales nobles, líneas rectas y espacios abiertos

Las imágenes que trascendieron muestran una vivienda donde predominan las líneas rectas, los volúmenes puros y una paleta de colores neutros que potencia la luminosidad.

Los grandes ventanales conectan los ambientes sociales con el jardín y permiten que el exterior forme parte del diseño interior. La combinación de vidrio, hormigón y revestimientos de alta calidad refuerza una estética minimalista, característica de muchas residencias contemporáneas del área metropolitana de Barcelona.

Una casa diseñada para la privacidad

Además del diseño, otro de los aspectos que pesó en la elección de la propiedad fue la seguridad. Según informó El País, el entorno cercano al futbolista aseguró que buscaba una vivienda que le ofreciera mayor privacidad y espacios adecuados para continuar con su preparación física.

La mansión responde a ese concepto con un terreno amplio, instalaciones deportivas propias y sectores independientes que permiten combinar entrenamiento, descanso y vida familiar sin salir de la propiedad.

De La Masía a una de las zonas más exclusivas de Barcelona

El presente de Lamine Yamal contrasta con sus primeros años. El delantero creció en Rocafonda, en la ciudad de Mataró, y posteriormente se trasladó a La Masía, la histórica residencia del FC Barcelona, donde completó buena parte de su formación como futbolista.

Hoy, ya consolidado como una de las grandes figuras del fútbol mundial, vive en una residencia que refleja el mismo salto que dio en su carrera: una mansión de diseño contemporáneo donde la arquitectura, el confort y una cancha de fútbol privada son los grandes protagonistas.