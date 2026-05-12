Así es la casa de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez: el detalle deco que comparte con Zaira Nara

Lucía Celasco mantiene un perfil mucho más reservado que el de otras figuras de su familia, pero cada vez que comparte aspectos de su vida cotidiana logra llamar la atención. En esta oportunidad, la nieta de Susana Giménez dejó ver parte de la decoración de su casa y mostró una estética donde predominan el diseño contemporáneo, los tonos neutros y los objetos con personalidad.

Según publicó Revista Caras, el hogar de Lucía refleja una búsqueda muy ligada al universo visual y creativo con el que trabaja desde hace años dentro del mundo de la moda sustentable.

La pieza deco que se llevó todas las miradas

Dentro del living, uno de los elementos que más destacó fue una alfombra rayada en blanco y negro, ubicada como protagonista absoluta del ambiente. El diseño geométrico no solo aporta contraste, sino que también ordena visualmente el espacio y le suma identidad.

El resto de la decoración acompaña esa misma línea: muebles de formas simples, colores claros y materiales naturales que generan una atmósfera equilibrada y moderna. Todo parece pensado para mantener un estilo relajado, pero al mismo tiempo sofisticado.

La combinación de texturas y la elección de pocos objetos decorativos refuerzan una tendencia que hoy domina el interiorismo: espacios más limpios, funcionales y visualmente armónicos.

El detalle que también aparece en la casa de Zaira Nara

Tal como señaló Revista Caras, esa misma alfombra también puede verse en la casa de Zaira Nara, aunque integrada desde una propuesta completamente diferente.

Mientras Lucía apuesta por un ambiente más cálido y con mayor presencia de elementos decorativos, Zaira elige una estética mucho más minimalista. En su living predominan los tonos blancos, negros y grises, con muebles bajos, líneas rectas y paredes prácticamente despejadas.

El resultado demuestra cómo un mismo objeto puede transformarse según el estilo de cada espacio. En ambos casos, la alfombra funciona como punto focal y aporta carácter sin necesidad de recargar el ambiente.

La tendencia deco que gana terreno

La elección de piezas simples pero visualmente fuertes es una de las tendencias que más crece en diseño de interiores. Alfombras gráficas, muebles de líneas puras y paletas neutras aparecen cada vez más en casas de celebridades y referentes del mundo deco.

Tanto Lucía Celasco como Zaira Nara muestran cómo pequeños detalles pueden cambiar por completo la personalidad de un ambiente y convertirlo en un espacio con identidad propia.