Susana Giménez y su nieta Lucía Celasco, enfrentadas por un millonario préstamo en dólares

Un nuevo escándalo persigue a la familia de Susana Giménez luego de que trascendiera que mantiene un supuesto conflicto con su nieta, Lucía Celasco, a raíz de un millonario préstamo de dinero.

Según explicaron en A la tarde (América TV), la diva estaría furiosa con la hija de Mecha porque le prestó una importante suma de dinero en dólares para que ella lleve a cabo un emprendimiento que no obtuvo los resultados esperados y más bien, le generó pérdidas económicas que afectan tanto a la modelo como a la conductora.

El enojo de Susana con Lucía Celasco: “Se lo patinó”

A raíz de ello, Giménez le habría hecho un reclamo a su nieta, Lucía Celasco, lo que generó un quiebre en su vínculo: “Susana le habría prestado un dinerillo a su nietita, y la piba parece que se lo patinó”, reveló Karina Mazzoco.

“Ahora están las dos en Miami, pero no se estarían visitando. El conflicto tendría que ver con una suma de dinero que le habría prestado para un emprendimiento. Estamos hablando de una cifra de 6 números en verde (dólares), obviamente”, sumó Luis Bremer.

Actualmente, la hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco tiene 31 años y trabaja como modelo de marcas internacionales y como emprendedora de un local de ropa circular con sedes en Argentina y Estados Unidos.

