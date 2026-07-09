Así es la casa de Sofi Martínez: un departamento de diseño moderno donde el fútbol también forma parte de la decoración

La periodista abrió las puertas de su hogar y mostró un departamento donde la arquitectura interior apuesta por líneas simples, materiales cálidos y ambientes funcionales. La vivienda combina una estética contemporánea con espacios especialmente diseñados para exhibir su colección vinculada al fútbol.



Un proyecto de interiorismo donde cada ambiente tiene una función



Lejos de los excesos decorativos, el departamento de Sofi Martínez propone un diseño basado en la funcionalidad. Según mostró durante un room tour difundido por YouTube y replicado por la revista Caras, la vivienda fue pensada para adaptarse a un estilo de vida dinámico, con ambientes amplios, luminosos y una circulación fluida.

La paleta de colores neutros, la presencia de madera clara, los muebles de líneas rectas y la abundante luz natural construyen una atmósfera serena que potencia la sensación de amplitud.



Un living amplio y luminoso como corazón de la vivienda



El espacio social gira alrededor de un living de concepto abierto, donde un gran sofá en forma de L organiza el ambiente frente a una pantalla de gran tamaño.

La elección del mobiliario prioriza el confort sin resignar estética. Los pocos elementos decorativos permiten que la arquitectura respire y que el balcón, junto con los ventanales, se conviertan en protagonistas al incorporar iluminación natural durante gran parte del día.

El resultado es un ambiente contemporáneo, pensado tanto para recibir visitas como para disfrutar momentos de descanso.



Un vestidor con camarín integrado al recorrido de la casa



Uno de los detalles más interesantes del diseño interior es el vestidor con camarín, ubicado como transición entre los espacios sociales y el dormitorio principal.

El ambiente fue concebido para acompañar la rutina laboral de la periodista, con sectores destinados a ropa, accesorios, maquillaje y perfumes. Más allá de su función práctica, el espacio mantiene la misma estética minimalista que domina el resto del departamento, con predominio de muebles claros y una distribución eficiente.



Un museo de camisetas incorporado al diseño del dormitorio



La habitación principal incorpora uno de los recursos más originales del proyecto: un museo de camisetas integrado al mobiliario.

En lugar de exhibir las prendas de manera improvisada, la colección se organiza dentro de un gran mueble de madera clara que funciona como pieza central del ambiente. Allí conviven camisetas de clubes argentinos, equipos europeos, selecciones nacionales y modelos retro, transformando una colección personal en un elemento decorativo que aporta identidad sin romper la armonía del espacio.



Un cuarto exclusivo para conservar recuerdos deportivos



Otro de los ambientes que distingue a la vivienda es un cuarto destinado exclusivamente a guardar pelotas de fútbol obtenidas durante coberturas internacionales.

Más que un depósito, el espacio funciona como un archivo cuidadosamente organizado, donde cada pieza conserva un valor simbólico y encuentra su lugar dentro de una vivienda pensada para reflejar la historia profesional de su propietaria.



Una casa que demuestra que el diseño también puede contar una historia



El departamento de Sofi Martínez demuestra que el interiorismo puede ir más allá de lo estético y convertirse en una forma de expresar una identidad personal.

Cada ambiente fue proyectado para cumplir una función específica, integrando recuerdos, colecciones y objetos de valor emocional dentro de una propuesta moderna, equilibrada y cálida. El resultado es una vivienda donde la arquitectura interior dialoga con la historia de quien la habita, logrando un espacio tan funcional como auténtico.

Con información de revista Caras