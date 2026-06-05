Así es la espectacular casa que Dakota Johnson vende por US$6 millones en Hollywood

Dakota Johnson decidió desprenderse de una de las propiedades más significativas de su patrimonio. La actriz puso a la venta su exclusiva residencia de West Hollywood, una vivienda de estilo modernista que adquirió en 2016 gracias al éxito obtenido con la saga cinematográfica «Cincuenta sombras de Grey».

La propiedad, considerada una joya de la arquitectura californiana de mediados del siglo XX, salió al mercado por un valor cercano a los US$6 millones y ya despertó el interés de fanáticos del diseño y del mundo inmobiliario.

Una casa con historia y diseño icónico

La vivienda fue diseñada en 1947 por el prestigioso arquitecto Carl Maston, una figura destacada del movimiento modernista en California.

Con una superficie cercana a los 300 metros cuadrados, la propiedad combina amplios espacios abiertos, grandes ventanales y una fuerte conexión con el entorno natural, una de las características distintivas de las obras del arquitecto.

La casa cuenta con tres dormitorios, biblioteca, vestidor y múltiples ambientes integrados, además de un espectacular jardín que le valió el apodo de «la casa del árbol».

El refugio personal de Dakota Johnson

Desde que la compró en 2016, la residencia se convirtió en uno de los refugios favoritos de la actriz, quien en distintas oportunidades mostró algunos rincones de la vivienda en entrevistas y producciones fotográficas.

La presencia de madera natural, la abundante luz y los espacios verdes fueron elementos clave para transformar la propiedad en un oasis de tranquilidad dentro de una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles.

Cuánto cuesta la propiedad

La casa fue puesta a la venta por aproximadamente US$6 millones, una cifra que refleja tanto el valor inmobiliario de la zona como la relevancia arquitectónica de la construcción.

Además de su diseño único, el inmueble suma el atractivo de haber pertenecido a una de las actrices más reconocidas de Hollywood, protagonista de éxitos como Cincuenta sombras de Grey, Persuasión y Madame Web.

Con esta decisión, Dakota Johnson cierra una etapa vinculada a uno de los momentos más importantes de su carrera: el fenómeno mundial que generó la adaptación cinematográfica de la novela de E. L. James y que le permitió adquirir una de las casas más emblemáticas de su vida.