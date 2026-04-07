Dakota Johnson y Role Model confirmaron su romance tras meses de rumores

La actriz Dakota Johnson y el cantante Role Model oficializaron su relación luego de varios meses de especulaciones. La pareja ya había sido vista en distintos eventos juntos y también protagonizó escenas de afecto en la vía pública.

La confirmación llegó el pasado 4 de abril, cuando ambos fueron captados besándose a la salida de una estación policial, una imagen que no tardó en viralizarse y disipar cualquier duda sobre el vínculo.

Un nuevo comienzo tras relaciones anteriores

Tras su separación de Chris Martin, la protagonista de Hollywood volvió a apostar al amor junto al músico Tucker Pillsbury, conocido como Role Model. La relación anterior con el líder de Coldplay había terminado a mediados de 2025.

Por su parte, el cantante también cerró recientemente una etapa personal: en 2024 finalizó su relación con la influencer Emma Chamberlain, con quien mantuvo un noviazgo durante varios años.

De los rumores a las apariciones públicas

Los primeros indicios del romance surgieron en enero, cuando fueron vistos compartiendo una cena romántica en un exclusivo restaurante de Los Ángeles. Desde entonces, coincidieron en distintos eventos, aunque en un principio optaron por mantener un perfil bajo y evitar mostrarse juntos de manera explícita.

Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a mostrarse más cercanos y relajados frente a las cámaras, lo que alimentó aún más las versiones.

Una aparición que terminó de confirmarlo todo

Este lunes, la actriz y el cantante fueron vistos saliendo de una fiesta diurna en la casa del actor Jeremy Allen White, también en Los Ángeles. Allí se mostraron juntos ante los paparazzis, reafirmando públicamente su relación.

Así, la pareja deja atrás los rumores y se consolida como uno de los nuevos romances del momento en Hollywood.