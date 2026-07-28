Así es la mansión de 850 metros cuadrados en la Patagonia que Marcelo Tinelli vendió por una millonaria suma 

La mansión de 850 metros cuadrados en la Patagonia que Marcelo Tinelli vendió por una millonaria suma.

Cuando a Marcelo Tinelli se le aparecieron problemas financieros concretó la venta de «Lago Bueno», su exclusiva propiedad de la Patagonia ubicada en la zona de Alto Río Percy, a unos 25 kilómetros de Esquel, en Chubut. La operación fue de un valor cercano a los 3 millones de dólares y tendría como comprador a un empresario relacionado con la industria petrolera.

La estancia fue adquirida por el conductor en 1999 y se convirtió durante años en uno de sus principales refugios. Incluso, durante la pandemia de COVID-19, Tinelli y su familia permanecieron allí durante varios meses.

Cómo es la mansión de Marcelo Tinelli en la Patagonia

La residencia principal posee 850 metros cuadrados cubiertos distribuidos en seis niveles y está emplazada sobre un predio rodeado por aproximadamente 1.360 hectáreas de bosques nativos, con sectores cultivables y una laguna privada con muelle, ubicada en la ladera del cerro La Torta.

La vivienda fue diseñada para aprovechar al máximo el entorno natural y cuenta con amplios ventanales que ofrecen vistas panorámicas del paisaje patagónico.

Entre sus principales comodidades se destacan:

Cuatro habitaciones en suite.

Amplio living-comedor con hogar a leña.

Sauna.

Pileta climatizada cubierta.

Vinoteca.

Terraza central con vistas al lago y las montañas.

Paredes revestidas en piedra.

Además, la propiedad funciona con un sistema de energía solar y dispone de televisión satelital y servicio propio de internet.

Una casa de huéspedes totalmente equipada

Dentro del predio también se encuentra una segunda construcción que originalmente funcionaba como vivienda para el personal rural y que posteriormente fue remodelada para recibir invitados.

La casa de huéspedes cuenta con conexión satelital propia, calefacción y cocina a gas, lo que permite utilizarla de manera independiente de la residencia principal.

El establecimiento también incluye una capilla privada y diferentes instalaciones distribuidas a lo largo del campo.

Quién compró el campo

De acuerdo con información publicada en el Boletín Oficial, la sociedad propietaria pasó a estar integrada por un único accionista argentino con domicilio en Houston, Estados Unidos.

Diversos medios de la región señalaron que el comprador sería Hernán Scolari, empresario vinculado a Vitol Argentina S.A., compañía que desarrolla actividades relacionadas con la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos y proyectos energéticos.

Según vecinos de la zona, el nuevo propietario habría cerrado la operación sin conocer personalmente el establecimiento y recién días después visitó la propiedad.

Una venta vinculada a la situación financiera de Tinelli

La posibilidad de desprenderse de Lago Bueno había trascendido en 2020, cuando el conductor enfrentaba dificultades financieras.

En ese momento, distintos informes señalaron que la propiedad había sido utilizada como garantía en diversas operaciones bancarias y que Tinelli acumulaba una importante cantidad de cheques rechazados durante ese período.

Más allá de esa situación, la estancia siguió siendo uno de los lugares más emblemáticos del conductor, especialmente después de haberse convertido en su residencia durante los primeros meses de la pandemia, cuando su traslado a Esquel generó una fuerte repercusión pública.

Con la venta ya concretada, una de las propiedades privadas más conocidas de la Patagonia cambia de dueño tras más de dos décadas ligada a Marcelo Tinelli.